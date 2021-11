Kocaeli Büyükşehir, acil durumlar için malzeme alacak

KOCAELİ (Bültenler) - Türkiye'nin sayılı itfaiyelerinden biri olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, günlük olaylara müdahale kabiliyetini geliştirmenin yanında afet durumları için hazırlıklarını sürdürüyor. Araç ve ekipmanlarını yenileyen Kocaeli İtfaiyesi, olası afet ve acil durumlar için de gerekli tedbirleri alıyor. Kocaeli İtfaiyesi bu kapsamda, Afet ve Acil Durum Mobil Yatakhane Malzemesi Alım ihalesini gerçekleştirdi.

HİDROLİK EKİPMAN VE KURTARMA SETİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihale salonunda yapılan ihaleye iki firma katılarak belirlenen ekipmanlara teklif verdi. Kısmi teklife açık şekilde yapılan ihaleyle Kocaeli İtfaiyesi; itfaiye malzemeleri, hidrolik ekipman ve kurtarma seti alacak.

İKİ FİRMA TEKLİF VERDİ

İtfaiye malzemeleri için yapılan ihaleye Zimak Güvenlik LTD. 427 bin 800 liralık teklif sundu. Kurtarma seti için ise CR Uluslararası Kurtarma LTD. 510 bin TL teklif verdi. Son olarak hidrolik ekipman için yapılan ihaleye Zimak Güvenlik LTD. 143 bin TL'lik teklif vererek katıldı.

