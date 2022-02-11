Kocaeli Büyükşehir A Takımından tabela temizliği

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekipleri, kimliği belirsiz kişilerce İzmit Serdar Mahallesi'nde ve diğer yerlerde tabelalara yazılan yazıları temizledi. Bu kapsamda, İzmit Serdar Mahallesi ve diğer yerlerdeki yön tabelalarına yazılan yazılar A Takımı ekiplerince temizlendi.

MUHTARIN TALEBİ ÜZERİNE

Serdar Mahalle Muhtarı Ümit Yılmaz, Tuna Sokak girişinde bulunan Yenidoğan yön tabelasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çirkin bir ifadenin yazıldığını fark etti. Bunun üzerine durumu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince kurulan

"Muhtar Aktif Sistemi" üzerinden yetkilere bildirerek, söz konusu yazının silinmesini talep etti. Talep üzerine, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesindeki "A Takımı" ekipleri, hemen olay yerine giderek, tabeladaki çirkin yazıyı temizledi. Çevredeki vatandaşlar, yapılan çalışma için Büyükşehir ekiplerine teşekkür etti.

A TAKIMINA TEŞEKKÜR

Serdar Mahalle Muhtarı Ümit Yılmaz, yön tabelasındaki yazının silinmesi için Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdiğini ve ekiplerin hemen gelerek, tabelayı temizlediğini söyledi. Büyükşehir A Takımı ekiplerine teşekkür eden Yılmaz, "Mahallemizde genelde araçların çarpmasıyla tabelalarımız devriliyordu. Bazen duvarlara yazılar yazılıyordu. Tabelaya ilk defa böyle bir yazı yazıldı. Tabelanın bulunduğu yer okul güzergahı. Yani çocukların geçtiği bir yer. Kötü bir yazıydı. Bunu yazanları Allah ıslah etsin." diye konuştu.

YÖN VE TRAFİK LEVHALARI

A Takımı ekipleri, kırsal mahallelerde zamanla yıpranan yön ve trafik levhalarını sürücülerin sürüş güvenliğini artırmak amacıyla yeniliyor, bakım ve onarımını gerçekleştiriyor. Ekipler, daha önce de bazı kişilerin silah talimi yaparak delik deşik ettiği kırsal bölgelerdeki yön ve trafik levhalarını yenilemişti.

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