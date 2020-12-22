Kocaeli Büyükşehir 120 milyon TL borcunu ödedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kocaeli Büyükşehir 120 milyon TL borcunu ödedi

22.12.2020 14:24 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:29
Kocaeli Büyükşehir 120 milyon TL borcunu ödedi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, piyasaya olan 120 milyon TL'lik borcunu ödedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, piyasaya olan 120 milyon TL'lik borcunu ödedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde birçok projeyi hayata geçirirken, piyasalara olan borcunu da ödemeyi ihmal etmedi. Bu kapsamda dün 120 milyon TL borcunu ödeyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sadece geçmiş dönemden kaynaklanan yapılandırılmış borcu kaldı.

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'nin hizmetine sunduğu önemli çalışmalarda iş yaptığı kurum ve kuruluşlara olan borçlarını da zamanında ödedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Özlem Zengin Donald Trump Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Serdar Ortaç Merve Dizdar Aslı Tandoğan Oktay Kaynarca
Spor Okan Buruk Arda Turan Mauricio Lemos Ümit Şamiloğlu Josef De Souza
Tüm Haberler Türk Alman İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocaeli Büyükşehir 120 milyon TL borcunu ödedi | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 14:33:55. #1.14#
title