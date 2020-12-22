Kocaeli Büyükşehir 120 milyon TL borcunu ödedi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, piyasaya olan 120 milyon TL'lik borcunu ödedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, piyasaya olan 120 milyon TL'lik borcunu ödedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde birçok projeyi hayata geçirirken, piyasalara olan borcunu da ödemeyi ihmal etmedi. Bu kapsamda dün 120 milyon TL borcunu ödeyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sadece geçmiş dönemden kaynaklanan yapılandırılmış borcu kaldı.

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'nin hizmetine sunduğu önemli çalışmalarda iş yaptığı kurum ve kuruluşlara olan borçlarını da zamanında ödedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı