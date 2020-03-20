KOCAELİ Büyükakın: 3 ay yetecek kadar dezenfeksiyon malzemesi temin edildi
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Sağlık Bakanlığı, Tahir Büyükakın, Koronavirüs, Kocaeli, Güncel

KOCAELİ Büyükakın: 3 ay yetecek kadar dezenfeksiyon malzemesi temin edildi

Büyükakın: 3 ay yetecek kadar dezenfeksiyon malzemesi temin edildiKOCAELİ Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, koronavirüs tedbirleri kapsamında her türlü ihtimale karşı hazır olduklarını belirterek, "Dezenfeksiyon malzemesi olarak Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ürünlerden...

20.03.2020 19:49 | Son Güncelleme: 20.03.2020 19:53
KOCAELİ Büyükakın: 3 ay yetecek kadar dezenfeksiyon malzemesi temin edildi

Büyükakın: 3 ay yetecek kadar dezenfeksiyon malzemesi temin edildi

KOCAELİ Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, koronavirüs tedbirleri kapsamında her türlü ihtimale karşı hazır olduklarını belirterek, "Dezenfeksiyon malzemesi olarak Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ürünlerden en az 3 ay yetecek kadar temin ettik" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kent genelinde dezenfekte çalışmaları için görevlendirilen personelle Uluslararası İnterteks Fuar Alanı'nda bir araya geldi. Koronavirüs salgınının, Çin'in Vuhan kentinde görülmeye başladığı günden itibaren Kocaeli için hazırlıklara başladıklarını ifade eden Büyükakın, 22 araç ve 70 personelle gece gündüz görev yaptıklarını söyledi. Koronavirüs salgınına karşı her türlü tedbiri uyguladıklarını ifade eden Büyükakın, "Hazırlıklarımıza ilk olarak otobüs terminallerimiz ve tren garımızda başlamıştık. Salgının ülkemize gelmesiyle önlemlerimizi daha da artırdık. Dezenfeksiyon çalışmaları başlarken tüm ilçe belediyelerimizle bir araya gelerek 30 kişilik koordinasyon ekibi oluşturduk. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan 7 kişilik Kriz Koordinasyon Merkezi'nde anlık olarak bütün çalışmaları takip ediyoruz." dedi.

"3 AY YETECEK KADAR DEZENFEKSİYON MALZEMESİ TEMİN EDİLDİ"

Koronavirüs salgınının tamamen ortadan kalkıncaya kadar mücadelelerine devam edeceklerini belirten Büyükakın, "Dezenfeksiyon uygulaması için 111 adet sırt atomizörü, 5 adet araç üstü atomizör, 28 adet elde kullanılan ilaçlama makinesi tedarik ettik. Dezenfeksiyon malzemesi olarak Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ürünlerden en az 3 ay yetecek kadar temin ettik. Sahada uygulama yapan personellerimize yüz maskeleri, gözlük, eldiven, tulum tedariki sağladık. Son ana kadar çalışmalarımız devam edecektir." diye konuştu.

KOCAELİ Büyükakın: 3 ay yetecek kadar dezenfeksiyon malzemesi temin edildi

Kaynak: DHA

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KOCAELİ Büyükakın: 3 ay yetecek kadar dezenfeksiyon malzemesi temin edildi

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