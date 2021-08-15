Kocaeli, Bozkurt için seferber oldu
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Kocaeli, Bozkurt için seferber oldu

Kocaeli, Bozkurt için seferber oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, yaraları sarmak için yola çıktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, yaraları sarmak için yola çıktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaraların sarılması için başlatılan çalışmalara katılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatıyla harekete geçen Büyükşehir Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, ilçede görev yapmak üzere beş iş makinesini bölgeye gönderdi.

İzmit Solaklar Şantiyesi'nden yola çıkan ekiplere İSU Genel Müdürlüğü, Kartepe ve Gölcük Belediyelerinden birer iş makinesi de katıldı. Böylelikle Kocaeli'den Bozkurt'a giden araç sayısı sekize yükselirken bölgede görev alacak personel sayısı da dokuz oldu. Büyükşehir, yangın felaketinin yaşandığı Antalya'ya da ekip göndererek söndürme çalışmalarına büyük katkı sağlamıştı.

Diğer yandan İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis ve jandarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekipleri, ilçede sel felaketinin yaşandığı Ezine Çayı'nın kenarında yıkılan binanın enkazında çalışmalarını sürdürüyor. - KOCAELİ

Kocaeli, Bozkurt için seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta açıklama yaptı: (2)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta açıklama yaptı: (2)
Bakan Kurum: 'Ayancık'ta su vermeye başladık.
Bakan Kurum: "Ayancık'ta su vermeye başladık.
Bakan Kurum: '(Sinop, Bartın, Kastamonu) Tüm afet bölgelerinde yaklaşık 454 tane selden etkilenen ağır hasarlı ve yıkık binamız var.'
Bakan Kurum: "(Sinop, Bartın, Kastamonu) Tüm afet bölgelerinde yaklaşık 454 tane selden etkilenen ağır hasarlı ve yıkık binamız var."

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