KOCAELİ Boş sokaklar 65 yaş ve üzerindeki kişilere kaldı
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KOCAELİ Boş sokaklar 65 yaş ve üzerindeki kişilere kaldı

Boş sokaklar 65 yaş ve üzerindeki kişilere kaldıKOCAELİ'de, 65 ve üzeri vatandaşlar verilen izinle sokağa çıkarken, sokağa çıkma kısıtlaması kararı nedeniyle boş sokaklarda yürüyerek, güneşli havanın tadını çıkardı.

31.05.2020 17:01 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:07

Boş sokaklar 65 yaş ve üzerindeki kişilere kaldı

KOCAELİ'de, 65 ve üzeri vatandaşlar verilen izinle sokağa çıkarken, sokağa çıkma kısıtlaması kararı nedeniyle boş sokaklarda yürüyerek, güneşli havanın tadını çıkardı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki kişiler, verilen izinle bugün bir kez daha sokağa çıktı. Sokağa çıkma kısıtlaması kararının devam ettiği Kocaeli'de 65 yaş ve üzerindeki kişiler, boş sokak, cadde ve meydanların tadını çıkardı. İzmit'te dışarıya çıkan kişilerin bazıları yürüyüş yaptı, bazıları ise parklarda buluştuğu arkadaşlarıyla sohbet etti. Dışarıya çıkan kişilerin maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

KOCAELİ Boş sokaklar 65 yaş ve üzerindeki kişilere kaldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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