KOCAELİ BORÇ BUNALIMINA GİRİNCE ÇATIYA ÇIKTI

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, borçları nedeniyle bunalıma giren inşaat işçisi M.Z.Y., çalıştığı inşaatın çatısında intihar girişiminde bulundu. Olay öğleden sonra Kartepe Ataevler Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde üzerinde bulunan inşaatta meydana geldi. Cadde üzerindeki 3 katlı inşaatın çatısına çıkan kişiyi görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, borçları nedeniyle bunalıma girerek çalıştığı inşaatın çatısına çıkan M.Z.Y.'yi ikna etmek için görüştü. Bu sırada itfaiye ekipleri de binanın altında önlem aldı. Polislerin yaklaşık 2 saatlik çabası sonucunda ikna edilen M.Z.Y., polislerle birlikte aşağı indi. Sağlık kontrolünden geçirilen M.Z.Y. daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: DHA