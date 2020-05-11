Kocaeli, Bolu, Karabük ve Sakarya'da AVM'ler kapılarını yeniden açtı
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Kocaeli, Bolu, Karabük ve Sakarya'da AVM'ler kapılarını yeniden açtı

Kocaeli, Bolu, Karabük ve Sakarya'da AVM'ler kapılarını yeniden açtı
11.05.2020 14:46 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:46

Kocaeli, Bolu, Karabük ve Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici süre kapatılan alışveriş merkezleri (AVM), önlemleri alarak kapılarını yeniden açtı.

Kocaeli, Bolu, Karabük ve Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici süre kapatılan alışveriş merkezleri (AVM), önlemleri alarak kapılarını yeniden açtı.

AVM'lerde restoran, kafe, spor ve eğlence sektörü dışındaki iş yerleri faaliyete geçti.

Kontrollü şekilde hizmete açılan işletmelerde günün ilk saatlerinde yoğunluk yaşanmadı.

AVM'lere gelen vatandaşlar ateşleri ölçülerek ve ellerine dezenfektan sıkılarak içeri alındı. Personelin maske kullandığı AVM'de, müşterilerin de mağazalarda maske ve eldivenle gezdiği görüldü.

Kocaeli

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kapılarını kapatan alışveriş merkezlerinden bazıları yeniden hizmet vermeye başladı.

Uzun bir süredir kapalı olan alışveriş merkezleri, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından müşterilerini karşılıyor.

Kocaeli'de açık hava alışveriş merkezleri kapılarını açarken, diğerleri ise kapalı kalma süresini uzatma kararı aldı. Kafe, spor ve eğlence alanları da faaliyete geçmedi.

Hizmete açılan alışveriş merkezlerinde güvenlik ve hijyen tedbirleri faaliyetlerin odak noktasını oluşturuyor.

Müşterilerine açık hava konseptinde hizmet veren İzmit'teki AVM'de, çok sayıda noktaya el dezenfektanı istasyonu yerleştirildiği görüldü.

Göz önündeki yerlere asılan tabelalar ve belli aralıklarla yapılan anonslarla müşterilere maske takmaları, sosyal mesafeyi korumaları ve ellerini sık sık yıkamaları gerektiği hatırlatılıyor.

Mağazalardaki personel de maskeyle ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek çalışıyor.

Kısıtlamaların kaldırılmasına rağmen mağazaların yarısının kapalı kaldığı alışveriş merkezinde yoğunluk yaşanmadı.

Alışveriş merkezi müdürü Murat Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alışveriş merkezindeki mağazaların yavaş yavaş açılma kararı verdiğini ve bugün 56 mağazanın 23'ünün hizmet vermeye başladığını söyledi.

Mağazaların kapalı olduğu sürede birçok önlem aldıklarını belirten Yıldırım, koridorlara 10 metre aralıklarla dezenfektan yerleştirdiklerini, tüm tuvaletleri özel ilaçlarla dezenfekte ettiklerini, temizlik çalışanı sayısını artırdıklarını kaydetti.

Yıldırım, güvenlik görevlilerin, kısıtlama kapsamında olan kişilerin girişini önlemek için kontrollerini sürdürdüğünü, mağazaların da Sağlık Bakanlığının yayımladığı tavsiye kararları doğrultusunda tedbirlerini aldığını aktararak, "Vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı bir şekilde alıveriş yapabilmeleri için gerekli ortamı sağladık. Vatandaşlarımız rahatlıkla buraya gelip, güvenle alışverişlerini yapabilir." diye konuştu.

Vatandaşlardan Erdinç Yılmaz da gezmek amacıyla geldiğini belirterek, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için evden çıkamadık. Bugün alışveriş merkezlerinin açıldığını öğrenince gezmeye geldik." dedi.

Yılmaz, tedbirlerin memnun edici düzeyde olduğunu sözlerine ekledi.

Kuaför salonunda yoğunluk yaşandı

Alışveriş merkezinde yer alan kuaför salonu da tedbirler alarak bugün itibarıyla müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Kuaför Mustafa Turan, 21 Mart'tan beri kapalı olduklarını belirterek, kuaförlerin açılması kararının ardından telefonlarının susmadığını söyledi.

İş yerinin açılmasıyla yoğunluğun başladığını aktaran Turan, şöyle konuştu:

"Tedbirleri alarak müşterilerimize hizmet vermeye başladık. Randevu sistemiyle çalışıyoruz. Müşterilerimiz telefonla ulaşarak randevu alıyor. Önümüzün bayram olmasının da verdiği bir yoğunluk var. Benim 15 günlük randevularım doldu. Umarım bu süreci bir an önce atlatır ve bir daha böyle bir şey yaşamayız."

Saç traşı olan Hakan Köseoğlu da evde kaldığı sürede saçlarının çok uzadığını, kuförleri özlediklerini ifade etti.

Bu durumdan herkesin muzdarip olduğunu aktaran Köseoğlu, "İnsanlar evde kendileri tıraş olmaya çalıştı. Ben de denedim ama başarısız oldum. Her işin profesyoneli var, berberleri arıyoruz. Umuyorum ki bir an önce bu pandemi biter ve insanlar hayatına geri döner." ifadelerini kullandı.

Bolu

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde bulunan AVM, yeniden hizmet vermeye başladı.

AVM'ye gelen vatandaşların ateşi ölçülüyor, dezenfektan ve maske dağıtılıyor.

Temizlik personeli, AVM içerisinde belirli aralıklarla dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.

Açık tavana sahip AVM'deki iş yerleri, kendi tedbirlerini alarak müşteri kabul ediyor.

AVM'de gelecek günlerde termal kamera uygulamasına geçilmesi planlanıyor.

Karabük

Karabük'te faaliyet gösteren alışveriş merkezinde kapalı olan bazı mağazalar, yeniden hizmet vermeye başladı.

Vatandaşlar, ateş ölçümünün ardından AVM'ye alındı.

Az sayıda mağazanın açık olduğu AVM'de vatandaşlar, mağazaları sosyal mesafe kuralına uyarak gezdi.

Sakin olduğu gözlenen AVM'de güvenlik görevlisi, mağaza çalışanları ve vatandaşlar da maske kullanımına özen gösterdi.

Esnaf Harun Akbulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, müşterilerin sosyal mesafe kuralına dikkat ederek alışveriş yaptığını belirterek, "AVM'ye girişte vatandaşların ateşi ölçülüyor. Biz de müşterilerimize kolonya ve dezenfektan vererek ellerinin temiz kalmasını sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Sakarya

Sakarya'nın Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde bulunan AVM'ler, yeniden hizmet vermeye başladı.

AVM'ye gelen vatandaşların ateşi ölçülürken, dezenfektan ve maskesi olmayanlara dağıtım gerçekleştiriliyor.

Temizlik personeli de belirli aralıklarla dezenfeksiyon işlemi yapıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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