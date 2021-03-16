KOCAELİ Boğazından vurulan genç hayatını kaybetti
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KOCAELİ Boğazından vurulan genç hayatını kaybetti

16.03.2021 20:30 | Son Güncelleme: 16.03.2021 20:43

Boğazından vurulan genç hayatını kaybettiKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabanca ile boğazından vurulan Sercan Tufan(30) hayatını kaybetti.

Boğazından vurulan genç hayatını kaybetti

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabanca ile boğazından vurulan Sercan Tufan(30) hayatını kaybetti.

Olay Gölcük Yunus Emre Mahallesi Pazarlıdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde silah sesi duyan vatandaşlar, yol kenarında boğazından vurulmuş bir kişinin kanlar içerisinde yattığını gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünde, kanlar içerisindeki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin bölgede yaptığı olay yeri inceleme çalışmasında, hayatını kaybeden kişinin Sercan Tufan olduğu belirlendi. Polis ekipleri, Sercan Tufan'ı öldürdükten sonra kayıplara karışan kimliği belirsiz kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

KOCAELİ Boğazından vurulan genç hayatını kaybetti
KOCAELİ Boğazından vurulan genç hayatını kaybetti
KOCAELİ Boğazından vurulan genç hayatını kaybetti
KOCAELİ Boğazından vurulan genç hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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