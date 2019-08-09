KOCAELİ BOĞAZINDA 4 PLASTİK KELEPÇEYLE ÖLÜ BULUNDU

09.08.2019 13:20

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Gürcistan uyruklu 16 yaşındaki Nika Papidze E. ablasının evinde boğazında 4 plastik kelepçe ile boğulmuş olarak bulundu. Gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, soruşturma başlatıldı.

Gürcistan uyruklu G.E., dün akşam saatlerinde Darıca Emniyet Müdürlüğü'ne giderek erkek kardeşi Nika Papidze E.?nin çalıştığı iş yerine gitmediğini öğrendiğini, bunun üzerine kardeşinin ablasının evinde olabileceğini düşünerek Fevzi Çakmak Mahallesi Mahir Sokak'ta bulunan eve gittiğini söyledi. G.E. kardeşinin ayakkabılarının kapı önünde olduğunu, ancak defalarca zile basmasına rağmen kapının açılmadığını ifade etti. Polis, Nika Papidze E.'nin ablasının evine gitti. Kapıyı açan polis, yerde yüz üstü yatan gencin boğazında 4 plastik kelepçe olduğunu, kan izlerini gördü. Boğularak ölen gencin cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ailenin komşusu Mehmet Koç (63), Nika Papidze E.'yi ve ailesini tanıdığını ifade ederek, Gürcistan'dan geldiler. Babası ve annesi arasında bir şey olduğu için ölen kişi tekrar ablasının yanında kalmaya başladı. İyi çocuklardı. dedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA