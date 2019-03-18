Kocaeli Boğazı Kesilerek Öldürülen Engellinin Katil Zanlısı Yakalandı

Boğazı kesilerek öldürülen engellinin katil zanlısı yakalandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, bedensel engelli 50 yaşındaki Muktedir Çapur'u evinin önünde defalarca bıçaklayıp, boğazını keserek öldüren 25 yaşındaki G.K. yakalandı. G.K., Muktedir Çapur'u alacak verecek meselesi nedeniyle öldürdüğünü iddia etti.

Olay gece saatlerinde, Karamürsel Kayacık Mahallesi Akasya Sokak'ta meydana geldi. Dışarıda bulunan yakınları eve döndüklerinde Muktedir Çapur'u dairenin giriş kapısının önünde kanlar içerisinde buldu. Yakınların haber vermesi üzerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. 112 Acil ekibi Muktedir Çapur'un öldüğünü belirledi. Bedensel engelli Muktedir Çapur'un tekerlekli sandalyesinin apartmanın girişinin önünde olduğu, dairenin önünde bıçaklandığı, vücudunda 10'dan fazla bıçak darbesinin olduğu, boğazının kesilerek öldürüldüğü tespit edildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Muktedir Çapur'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Sokaklarda kuruyemiş satan Muktedir Çapur'un öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatan polis, gece saatlerinde G.K.'yı yakaladı. Gözaltına alınan G.K. cinayeti itiraf ederken, yanında bulunan arkadaşının yakalanması için çalışma başlatıldı. G.K., Muktedir Çapur'u kendisinin öldürdüğünü itiraf ederken, aralarında alacak verecek meselesi olduğunu iddia etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber-Kamera Selda Hatun TAN-Ercan BUBERKARAMÜRSEL(Kocaeli), (DHA)

(Tür: Yurt)

Kaynak: DHA