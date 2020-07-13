KOCAELİ Bisiklet ve turnikelere zarar veren kişiler güvenlik kameralarına yansıdı
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KOCAELİ Bisiklet ve turnikelere zarar veren kişiler güvenlik kameralarına yansıdı

Bisiklet ve turnikelere zarar veren kişiler güvenlik kameralarına yansıdıİZMİT'te belediyeye ait bisiklet kiralama istasyonlarına ve kiraladıkları bisikletlere zarar veren kişiler güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

13.07.2020 23:22 | Son Güncelleme: 14.07.2020 00:06

Bisiklet ve turnikelere zarar veren kişiler güvenlik kameralarına yansıdı

İZMİT'te belediyeye ait bisiklet kiralama istasyonlarına ve kiraladıkları bisikletlere zarar veren kişiler güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait bisiklet kiralama istasyonlarına ve kiraladıkları bisikletlere zarar veren kişiler güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı'nda bulunan alışveriş merkezi önündeki istasyondan bisiklet kiralamak isteyen kişi, otomata kartını okuttuktan sonra turnikede bulunan bisikleti almak istedi. Bisikletin turnikeden çıkmaması üzerine, bisiklet kiralamak isteyen kişi, bisikleti selesinden kaldırıp yere vurduktan sonra otomatı yumrukladı. Bir başka kişi ise, kiraladığı bisikleti sürücüsüz bir şekilde ana yolda ilerletti. Boş bisiklet, bir süre sonra yol kenarında park halinde bulunan bir otomobile çarpıp, devrildi. O anlar çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, bisikleti başıboş bir şekilde sürükleyen kişilerin, bisikletin ardından koşması ve bisikletin park halinde bulunan otomobile çarptıktan sonra devrilmesi görülüyor.

KOCAELİ Bisiklet ve turnikelere zarar veren kişiler güvenlik kameralarına yansıdı

Kaynak: DHA

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