Kocaeli Birlikspor'dan Eyüpspor Provası

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kocaeli Birlikspor 3.hafta karşılaşmasında İstanbul ekiplerinden Eyüpspor'a konuk olacak.

Yarın (cumartesi) Eyüp İlçe Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak olan maçın hazırlıklarını sürdüren Kırmızı-Beyazlılar önceki gün çift kale maç yaptı. Melih İnan ve Kemal Kazan'ın dinlendirildiği antrenmanda futbolcular kıran kırana mücadele etti. Öte yandan Birlikspor'un deplasman programı da belli oldu.

Eyüp Vialand Palace Hotel'de konaklayacak olan takım cuma günü saat 14.00'te İstanbul'a hareket edecek.