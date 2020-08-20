KOCAELİ Birbirini bıçaklayan 2 ev arkadaşı 15 metre sürünüp sokağa çıkarak yardım istedi Birbirini bıçaklayan 2 ev arkadaşı 15 metre sürünüp sokağa çıkarak yardım istediİZMİT'te birlikte alkol alan 2 ev arkadaşı A.C. (24) ile Azeri uyruklu Y.K. (23), henüz bilinmeyen bir nedenle tartışarak birbirini bıçakladı.

Birbirini bıçaklayan 2 ev arkadaşı 15 metre sürünüp sokağa çıkarak yardım istedi

İZMİT'te birlikte alkol alan 2 ev arkadaşı A.C. (24) ile Azeri uyruklu Y.K. (23), henüz bilinmeyen bir nedenle tartışarak birbirini bıçakladı. Ağır yaralı halde yaklaşık 15 metre sürünüp sokağa çıkarak yardım isteyen A.C. ile arkadaşı Y.K. farklı hastanelerde tedavi altına alındı.

Olay sabah saatlerinde Karabaş Mahallesi Şehit Musa Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Gece saatlerinde birlikte alkol alan iki ev arkadaşı henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle evde bulunan bıçakları alan iki arkadaş birbirlerini vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Ev içerisinde yaşanan uzun süreli arbedenin ardından ağır yaralanan A.C., sesini duyurabilmek için sürünerek sokağa çıktı. Yaklaşık 15 metre yerde sürünen A.C., daha sonra sokak üzerinde baygınlık geçirdi. Çevrede bulunanlar 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan A.C. ve ev arkadaşı Y.K.?yı olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından farklı hastanelere götürerek tedavi altına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA