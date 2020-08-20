KOCAELİ Birbirini bıçaklayan 2 ev arkadaşı 15 metre sürünüp sokağa çıkarak yardım istedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KOCAELİ Birbirini bıçaklayan 2 ev arkadaşı 15 metre sürünüp sokağa çıkarak yardım istedi

Birbirini bıçaklayan 2 ev arkadaşı 15 metre sürünüp sokağa çıkarak yardım istediİZMİT'te birlikte alkol alan 2 ev arkadaşı A.C. (24) ile Azeri uyruklu Y.K. (23), henüz bilinmeyen bir nedenle tartışarak birbirini bıçakladı.

20.08.2020 10:55 | Son Güncelleme: 20.08.2020 11:02

Birbirini bıçaklayan 2 ev arkadaşı 15 metre sürünüp sokağa çıkarak yardım istedi

İZMİT'te birlikte alkol alan 2 ev arkadaşı A.C. (24) ile Azeri uyruklu Y.K. (23), henüz bilinmeyen bir nedenle tartışarak birbirini bıçakladı. Ağır yaralı halde yaklaşık 15 metre sürünüp sokağa çıkarak yardım isteyen A.C. ile arkadaşı Y.K. farklı hastanelerde tedavi altına alındı.

Olay sabah saatlerinde Karabaş Mahallesi Şehit Musa Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Gece saatlerinde birlikte alkol alan iki ev arkadaşı henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle evde bulunan bıçakları alan iki arkadaş birbirlerini vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Ev içerisinde yaşanan uzun süreli arbedenin ardından ağır yaralanan A.C., sesini duyurabilmek için sürünerek sokağa çıktı. Yaklaşık 15 metre yerde sürünen A.C., daha sonra sokak üzerinde baygınlık geçirdi. Çevrede bulunanlar 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan A.C. ve ev arkadaşı Y.K.?yı olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından farklı hastanelere götürerek tedavi altına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ Birbirini bıçaklayan 2 ev arkadaşı 15 metre sürünüp sokağa çıkarak yardım istedi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti Dünya
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Meteoroloji'den 21 kente uyarı! Şiddetli yağışlar 4 gün sürecek Güncel
Meteoroloji'den 21 kente uyarı! Şiddetli yağışlar 4 gün sürecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döken cani damat sorguda döküldü: Ellerimle boğdum, gider kuyusuna attım 3. Sayfa
Kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döken cani damat sorguda döküldü: Ellerimle boğdum, gider kuyusuna attım
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü 3. Sayfa
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi Ekonomi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Polislerin maskesini doğru takmadığı öne sürülen kadını gözaltına alma biçimi tepki çekti
Polislerin maskesini doğru takmadığı öne sürülen kadını gözaltına alma biçimi tepki çekti
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorumda CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorumda CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu
Babasının arabasını satarak kurduğu işte şimdi fabrika açmaya hazırlanıyor
Babasının arabasını satarak kurduğu işte şimdi fabrika açmaya hazırlanıyor
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı
Bakan Koca'dan korona ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi
Bakan Koca'dan korona ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
'Türkiye'ye gök taşı düştü' iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
"Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı
Hadise, uzun süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'la ilk pozunu paylaştı
Hadise, uzun süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'la ilk pozunu paylaştı
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
Fenerbahçe'nin anlaştığı Jose Sosa, Acun Ilıcalı'nın uçağıyla İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin anlaştığı Jose Sosa, Acun Ilıcalı'nın uçağıyla İstanbul'a geldi
Ebru Gündeş'in sattığı iddia edilen atına ne olduğu ortaya çıktı
Ebru Gündeş'in sattığı iddia edilen atına ne olduğu ortaya çıktı
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi
Doğuma giden kadına uygulama noktasında polis memuru doğum yaptırdı
Doğuma giden kadına uygulama noktasında polis memuru doğum yaptırdı
Kaza yapan sürücü, otomobilini bırakıp gitti
Kaza yapan sürücü, otomobilini bırakıp gitti
Beşiktaş'ın elinden çıkarmak istediği Vida'ya Lyon ile Sevilla talip oldu
Beşiktaş'ın elinden çıkarmak istediği Vida'ya Lyon ile Sevilla talip oldu
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada
Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı
Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı
Kilosu 25 TL'den kapış kapış satılan ejder meyvesine, Arap ülkelerinden yoğun talep var
Kilosu 25 TL'den kapış kapış satılan ejder meyvesine, Arap ülkelerinden yoğun talep var
Murat Dalkılıç, Hande Erçel ile ayrılığının nedeni olarak gösterilen Kerem Bürsin hakkında konuştu
Murat Dalkılıç, Hande Erçel ile ayrılığının nedeni olarak gösterilen Kerem Bürsin hakkında konuştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Aamir Khan Yeşim Salkım Şeyma Subaşı
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Çocuk Eylül Silah Adana
Şu an buradasınız: KOCAELİ Birbirini bıçaklayan 2 ev arkadaşı 15 metre sürünüp sokağa çıkarak yardım istedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 11:02:48. #1.15#
title