KOCAELİ Bir gecede 8 alkollü sürücüye toplam 24 bin 150 TL ceza kesildi
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KOCAELİ Bir gecede 8 alkollü sürücüye toplam 24 bin 150 TL ceza kesildi

Bir gecede 8 alkollü sürücüye toplam 24 bin 150 TL ceza kesildiİZMİT'te, trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde alkollü araç kullanan 8 sürücünün ehliyetlerine el konulurken, toplam 24 bin 150 TL para cezası uygulandı.

KOCAELİ Bir gecede 8 alkollü sürücüye toplam 24 bin 150 TL ceza kesildi
19.07.2020 12:21 | Son Güncelleme: 19.07.2020 12:43

Bir gecede 8 alkollü sürücüye toplam 24 bin 150 TL ceza kesildi

İZMİT'te, trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde alkollü araç kullanan 8 sürücünün ehliyetlerine el konulurken, toplam 24 bin 150 TL para cezası uygulandı. İzmit sahil şeridinde denetim gerçekleştiren İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sıcak havada sahile akın ederek çimlerde oturan vatandaşların kimliklerini kontrol etti. Saat 22.00 ile 00.00 arasında yapılan denetimlerde 2 bin 161 kişinin kimliği sorgulandı. Ayrıca vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kullanımı konularında uyarılar yapıldı. Aynı bölgeyi kullanan araçlar üzerinde de trafik denetimi yapıldı. Denetim kapsamında 323 araç denetlenirken, her aracın sürücüsüne alkol kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerde alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçtiği tespit edilen 8 araç sürücüsünün ehliyetlerine el konulurken, toplam 24 bin 150 TL para cezası kesildi.

Kaynak: DHA

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