Kocaeli Bir Gastronomi Kenti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5.'si gerçekleştirilen Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu'nda Kocaeli'nin bir gastronomi kenti olduğu ifade edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Türkiye'nin en büyük yerel tarih sempozyumunda Kocaeli'nin bir gastronomi kenti olduğunu dile getirildi. Kocaeli Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Ömür Alyakut, Türkiye'de Gaziantep ve Hatay'ın 500'e yakın yemek çeşitliliği ile gastronomi kenti olarak bilindiğini ifade ederek, Kocaeli'nin sanayi kenti imajına rağmen bine yakın yemek çeşidi ile bu şehirlerin arasına girdiğini aktardı.

Kocaeli Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Ömür Alyakut, Kocaeli'nin zengin kültürel mozaiği, gastronomisine de yansıdığını belirterek, "Yöre gastronomi turizmi kapsamında çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaparak, çok sayıda turist çekmeye başlamıştır. Kocaeli'nin gastronomisindeki bu zenginlik; yörede yapılan yemek çeşitliliğine, yöresel yemek yarışmalarına, yörede yetişen gastronomi ürün festivallerine, yöresel ürünlerin servis edildiği küçük işletmelere ve gastronomi eğitimi veren okulların açılmasına katkı sağlamıştır. Bu anlamda Kocaeli gastronomisinin önemli bir potansiyele sahip olduğu görülmektedir" dedi.

Kocaeli'nin 3 bin yıllık geçmişi bulunan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir olduğunu dile getiren Alyakut, "Bu olgu Kocaeli'nin birçok farklı kültürün gastronomisinden etkilenmesini sağlamıştır. Manav, Göçmen, Balkan gibi toplulukların bulunduğu Kocaeli, yemek çeşitliliği dışarıdan pek bilinmemekle beraber şu anda bine yakındır. Bu sayı da gastronomi kenti olarak bilinen Hatay ve Gaziantep'ten fazla" diye konuştu. - KOCAELİ