KOCAELİ BİNA BOŞLUĞUNA DÜŞEN YAVRU KEDİYİ DUVARI KESEREK KURTARDILAR

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İZMİT'te dükkanının duvarının içinden kedi sesi geldiğini duyan esnaf, durumu itfaiyeye bildirdi.

İZMİT'te dükkanının duvarının içinden kedi sesi geldiğini duyan esnaf, durumu itfaiyeye bildirdi. Büfenin alçı panel duvarı kesilerek kurtarılan yavru kedi, esnaf tarafından sahiplenildi.

Olay, dün öğle saatlerinde İzmit Kozluk Mahallesi Sadettin Yalım Caddesi üzerindeki bir büfede meydana geldi. Dükkanın duvarının içerisinden kedi sesi geldiğini duyan işletmeci, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, bina boşluğunda olduğu anlaşılan kediyi kurtarmak için dükkanın alçı panel duvarını motorlu testere ile kesti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kurtarılan yavru kedi, esnaf tarafından sahiplenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı