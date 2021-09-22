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Kocaeli Bilişim Günleri başladı

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Kocaeli Bilişim Günleri başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sürekli gelişen teknolojileri takip etmek amacıyla "Kocaeli Bilişim Günleri" düzenleyecek.

KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sürekli gelişen teknolojileri takip etmek amacıyla "Kocaeli Bilişim Günleri" düzenleyecek. Bilişim dünyasındaki teknolojik yenilikleri ve akıllı şehircilik uygulamalarını tanımak ve tanıtmak amacıyla düzenlenen Bilişim Günleri'nin ilkine kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi işlem yöneticileri katıldı.

BÜYÜKŞEHİR, TEKNOLOJİK GELİŞMELERDE ÖNCÜ

Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İsmail Gülsoy, bilgi işlem çalışanlarının teknolojiyi takip etmelerinin zorunluluğuna dikkat çekti. Her ay güncel bir konuda Bilişim Günleri düzenlemeyi planladıklarını belirten Gülsoy, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki teknolojik gelişmelere öncülük edeceğini kaydetti.

HER AY FARKLI BİR TEMA

"Kocaeli Bilişim Günleri" kapsamında her ay farklı bir tema ele alınacak. Bilişim Günlerinde teknoloji üretici firmalar tarafından teknoloji tanıtım etkinlikleri gerçekleştirilecek. İlk etkinlik "Yapay Zeka Kameralar ve Güvenlik Teknolojileri" başlığı altında düzenlendi.

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