Kocaeli Bilişim Fuarı'na Doğru

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 23-26 Kasım'da düzenlenecek Kocaeli Bilişim Fuarı'nda, dünyanın en gelişmiş ameliyathane simülatörü sergilenecek.



Belediyeden yapılan açıklamada, bilişim sektörünün önde gelen firmalarının, Kocaeli'de gerçekleştirilecek fuarda ağırlanacağı belirtildi.



Fuarın, sağlık sektöründeki artırılmış sanal gerçeklik uygulamalarının da tanıtıldığı bir platform olacağı aktarılan açıklamada, fuarda yer alacak hemşire, doktor ve ameliyat ekibi eğitimleri için geliştirilen "Cerrahi Ameliyathane Simülatörü"nün, ameliyat öncesi hazırlık ve ameliyat sırasındaki çeşitli senaryoları içerdiği kaydedildi.



Açıklamada, dört yılı aşkın süredir artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve karma gerçeklik teknolojilerini eğitim alanında kullanan Nihilio Vision'un, sağlık alanında geliştirdiği ürünlerle Kocaeli Bilişim Fuarı'nda yerini alacağına işaret edildi.



Firmanın eğitim simülatörünün, karma gerçeklik teknolojisi ile geliştirilen dünyadaki ilk ameliyathane eğitimi simülatörü olma özelliğini taşıdığı vurgulanan açıklamada, "Aynı proje ekibi, bu simülatörü bir adım daha öteye taşıyarak ameliyat öncesi bütün süreçlerin sisteme dahil edilmesi için çalışmalara devam ediyor. Cerrahi simülatör projeleriyle insan hatalarına dayalı hasta kayıplarının azaltılması amaçlanıyor." ifadeleri kullanıldı.



"Fuarda, ilkokul çağından üniversiteye uzanan genç kuşağa ulaşmak, bilişim öğretmenlerinin ufkunu genişletmek ve sektörün önde gelen firmalarını Kocaeli'yle tanıştırmak amaçlanıyor." bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Fuar kapsamında, sanal ve artırılmış gerçeklikle Türkiye ve dünyada bilişim sektöründe teknolojinin geldiği son nokta belirlenecek. Ayrıca özellikle savunma alanındaki milli kurumlarımızın katılımıyla bilişimde ülkemizin geldiği düzey gözler önüne serilecek. Binlerce metrekarelik fuar alanında konuşlanacak olan yüzlerce bilişim firması, alan içi ve alan dışı etkinliklerle sektöre gönül verenlerin karşısında olacak."