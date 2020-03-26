Kocaeli Bilim Merkezinde siperlik üretimi Üretimden detaylar Muhsin Arabacı'nın konuşması Kocaeli Bilim Merkezinde siperlik üretimiKOCAELİ - Kocaeli Bilim Merkezi'nde, sağlık çalışanlarının koronavirüs ile mücadele sırasında korunmalarını sağlamak amacıyla siperlik üretiliyor.

Üretimden detaylar

Muhsin Arabacı'nın konuşması Kocaeli Bilim Merkezinde siperlik üretimi

KOCAELİ - Kocaeli Bilim Merkezi'nde, sağlık çalışanlarının koronavirüs ile mücadele sırasında korunmalarını sağlamak amacıyla siperlik üretiliyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Kocaeli Bilim Merkezi'nde üretilen siperlikler, sağlık çalışanlarına ulaştırılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mucit Atölyesinde 3D yazıcılarla siperli maske üretimine devam ettiklerini belirterek, "3D yazıcısı olup maske üretimine destek vermek isteyen vatandaşlarımız bizimle iletişime geçebilir." ifadesini kullandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde de bir firma, sağlık çalışanları için 3D yazıcıyla siperlikli yüz maskesi üretiyor.

Firma sahibi Muhsin Arabacı, yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle özellikle sağlık çalışanlarının kullanabileceği siperlikli yüz maskesi ürettiklerini belirtti.

Maskelerin, doktor ve hemşirelerin kullanması için çeşitli hastanelere gönderildiğini anlatan Arabacı, "Koronavirüsle mücadele ettiğimiz bugünlerde, sağlık çalışanlarımız için yüz maskesi ürettik. Bu maskeleri 3 boyutlu yazıcılarımızda geliştirdik. Bir veriyle beraber datasını makinaya atıyoruz. Makinada da 3 boyutlu olarak bir model haline getiriyoruz. Bu modelimizin piyasadan temin ettiğimiz şeffaf fleksi malzemeyle uygulamasını yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA