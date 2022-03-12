Kocaeli beyaza büründü, vatandaşlar karda halay çekti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli beyaza büründü, vatandaşlar karda halay çekti

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

KOCAELİ'de akşam saatlerinde etkisini artıran kar günlük yaşamı olumsuz etkiledi Yollar karla kaplanırken, kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıldı.

KOCAELİ'de akşam saatlerinde etkisini artıran kar günlük yaşamı olumsuz etkiledi Yollar karla kaplanırken, kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıldı. İzmit Kent Meydanı'nda toplanan onlarca kişi ise kar üzerinde halaylar çekerek, karın tadını çıkardı.

Kocaeli'de akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent beyaz örtüyle kaplandı. Şehir merkezinde ara sokaklarda çok sayıda araç yolda kalırken, D-100 yolunda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle ulaşım yavaşladı. İzmit kent merkezinde kar lastiği olmayan ve yola zincirsiz çıkan bazı araçlar yolda kaldı. Yolda ilerlemekte zorlanan araçları vatandaşlar iterek yola devam etmesini sağladı. Bazı yerlerde ise yolların kaplanması nedeniyle ilerlemekte zorlanan sürücüler kontak kapattı. Belediye ekipleri karla kaplı yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekipler birçok noktada çalışmalarını sürdürüyor. İzmit Kent Meydanı'nda toplanan onlarca kişi ise kar üzerinde halay çekti. Dakikalarca eğlenen kişiler kar yağışının tadını çıkardı.

Kocaeli beyaza büründü, vatandaşlar karda halay çekti

Kocaeli beyaza büründü, vatandaşlar karda halay çekti

Kocaeli beyaza büründü, vatandaşlar karda halay çekti

Kocaeli beyaza büründü, vatandaşlar karda halay çekti

Kocaeli beyaza büründü, vatandaşlar karda halay çekti

Kocaeli beyaza büründü, vatandaşlar karda halay çekti

Kocaeli beyaza büründü, vatandaşlar karda halay çekti

Kocaeli beyaza büründü, vatandaşlar karda halay çekti

Kocaeli beyaza büründü, vatandaşlar karda halay çekti

Kocaeli beyaza büründü, vatandaşlar karda halay çekti

Kocaeli beyaza büründü, vatandaşlar karda halay çekti

Kocaeli beyaza büründü, vatandaşlar karda halay çekti

Kocaeli beyaza büründü, vatandaşlar karda halay çekti

Kocaeli beyaza büründü, vatandaşlar karda halay çekti

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title