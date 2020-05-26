KOCAELİ Bayramda bando takımının konseriyle eğlendiler Bayramda bando takımının konseriyle eğlendilerKOCAELİ Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı, koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçiren vatandaşlara moral verdi.

Bayramda bando takımının konseriyle eğlendiler

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı, koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçiren vatandaşlara moral verdi. Bando takımının konseriyle eğlenen vatandaşlar, şarkılara eşlik etti.

Koronavirüs salgını nedeni ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi evlerinde olan vatandaşlara moral olması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın, Derince ve Körfez ilçelerindeki birçok sitede gerçekleştirdiği konserler, vatandaşlara Ramazan Bayramı coşkusu yaşattı. Bando Türk Sanat Müziği ve türküler seslendirirken, balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlar şarkılara eşlik ederek eğlendi. Vatandaşlar bando takımının konseriyle eğlenceli anlar yaşadı.

Kaynak: DHA