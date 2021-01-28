Keltepe Kayak Merkezi'nde kar etkili oluyor
28.01.2021 12:15 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:48
Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nden görüntüler KARABÜK - Karabük'te de gece saatlerinde başlayan kar etkisini yüksek kesimlerde ve Keltepe Kayak Merkezi'nde sürdürüyor.
Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nden görüntüler KARABÜK - Karabük'te de gece saatlerinde başlayan kar etkisini yüksek kesimlerde ve Keltepe Kayak Merkezi'nde sürdürüyor.
Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisi, 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ve Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunda kar yağışı nedeniyle trafik ekipleri önlem aldı.
Karayolları ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz