Keltepe Kayak Merkezi'nde kar etkili oluyor
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Keltepe Kayak Merkezi'nde kar etkili oluyor

28.01.2021 12:15 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:48

Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nden görüntüler KARABÜK - Karabük'te de gece saatlerinde başlayan kar etkisini yüksek kesimlerde ve Keltepe Kayak Merkezi'nde sürdürüyor.

Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nden görüntüler KARABÜK - Karabük'te de gece saatlerinde başlayan kar etkisini yüksek kesimlerde ve Keltepe Kayak Merkezi'nde sürdürüyor.

Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisi, 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ve Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunda kar yağışı nedeniyle trafik ekipleri önlem aldı.

Karayolları ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Keltepe Kayak Merkezi'nde kar etkili oluyor
Keltepe Kayak Merkezi'nde kar etkili oluyor
Keltepe Kayak Merkezi'nde kar etkili oluyor
Keltepe Kayak Merkezi'nde kar etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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