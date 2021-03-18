Son dakika! "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" töreni düzenlendi

Edinilen son dakika haberine göre Bartın, Kocaeli ve Zonguldak'ta şehit ailelerine ve gazilere "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" verildi.

Bartın, Kocaeli ve Zonguldak'ta şehit ailelerine ve gazilere "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" verildi.

Kocaeli

Kocaeli'de, Valilik Akçakoca Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Vali Seddar Yavuz, törende yaptığı konuşmada, şehadetin bir davet, bir çağrı olduğunu belirterek, "Rabb'im, hepimize bu vatan, bu bayrak, dini mübin için şehit olmayı nasip etsin. Bu anlayış bizi bu topraklarda hür ve bağımsız yaşatacaktır. Terör örgütleri yandaşlarıyla yan yana yürüyenlere 'Yolunuzu değiştirin.' diyorum. Bu yol, yol değildir. Bu millet oynanan tüm oyunları görüyor ve hepsini kaydediyor." dedi.

Doğu ve güneydoğuda 10 yıl görev yaptığını ve bu sırada kendisine yönelik bombalı saldırı girişiminde bulunulduğunu hatırlatan Yavuz, "Beni tehdit edenler bilsinler ki bir değil, bin Seddar Yavuz bu vatana feda olsun. Yolumuzdan dönersek namerdiz. Bu ülkede bu sözleri söyleyecek milyonlarca vatan evladı var." ifadelerini kullandı.

Yavuz, konuşmasının ardından Kuzey Irak'ta 2019 yılında şehit düşen Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün babası İsmail Tantürk ile 4 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş