Kocaeli Baro Başkanı, Ankara'ya yürüyüşe başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kocaeli Baro Başkanı, Ankara'ya yürüyüşe başladı

KOCAELİ Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, illerde çoklu baro kurulmasına olanak sağlayan yasa tasarısına karşı Ankara'ya yürüyüşe başladı.

Kocaeli Baro Başkanı, Ankara'ya yürüyüşe başladı
19.06.2020 12:54 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:08

KOCAELİ Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, illerde çoklu baro kurulmasına olanak sağlayan yasa tasarısına karşı Ankara'ya yürüyüşe başladı. Candemir, Ankara'da baro başkanları ile buluşarak Anıtkabir ve TBMM ziyaretlerinde bulunacak.

Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, TBMM'de hazırlanan illerde çoklu baro kurulması ve nispi seçim yapılması, ayrıca avukatların herhangi bir baroya bağlı olma zorunluluğunun kaldırılması konusundaki yasa tasarısına karşı, Türkiye Barolar Birliği ve 80 baronun ortak olarak yayımladığı bildiri kapsamında yürüyüşe geçti.

Yürüyüşe başlamadan önce adliye önünde toplanan avukatlarla birlikte açıklama yapan Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, "Bugün o bildirgelerde saklı tuttuğumuz demokratik hak kullanımı doğrultusunda Türkiye'de pek çok ilde bulunan baro başkanları olarak yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz Ankara Anıtkabir'de bir resmi program ve Barolar Birliği ve Meclis ziyaretlerinde bulunacağız. Ümit ediyorum sesimizi duyarlar " diye konuştu.

Baro Başkanı Candemir'in açıklaması sırasında çevresindeki avukatların sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Açıklamanın ardından Candemir, kendisine eşlik eden 8 kişi ile birlikte yürüyüşe başladı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi Haber
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor Haber
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Haber
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Haber
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Haber
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı Haber
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Avusturyalı ırkçı parti liderinden çirkin sözler: Kuran-ı Kerim koronadan tehlikelidir
Avusturyalı ırkçı parti liderinden çirkin sözler: Kuran-ı Kerim koronadan tehlikelidir
Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda koronavirüs endişesi! Memurun testi pozitif çıktı, mahkeme karantinada
Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda koronavirüs endişesi! Memurun testi pozitif çıktı, mahkeme karantinada
Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu
Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu
Kolonya içerek intihara kalkıştı, kaldırıldığı hastanenin penceresinden atlayıp öldü
Kolonya içerek intihara kalkıştı, kaldırıldığı hastanenin penceresinden atlayıp öldü
Celta Vigo, federasyonun özel izniyle eski öğrencisi Nolito'yu transfer etti
Celta Vigo, federasyonun özel izniyle eski öğrencisi Nolito'yu transfer etti
Fenerbahçe, Obradovic'te mutlu sona ulaştı! Takım bütçesi 20 milyon euro olacak
Fenerbahçe, Obradovic'te mutlu sona ulaştı! Takım bütçesi 20 milyon euro olacak
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Yatalak yaşlı adam, yorgana düşürdüğü sigaradan çıkan yangında ağır yaralandı
Yatalak yaşlı adam, yorgana düşürdüğü sigaradan çıkan yangında ağır yaralandı
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor
Hindistan'da 1 kişiyi öldürüp, 249 kişiyi yaralayan alkolik maymuna ömür boyu hapis cezası
Hindistan'da 1 kişiyi öldürüp, 249 kişiyi yaralayan alkolik maymuna ömür boyu hapis cezası
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu
Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Halife Hafter Berat Albayrak Fahrettin Koca Musa Farisoğulları
Magazin Emre Kınay Cem Yılmaz Hülya Avşar Selda Bağcan
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Daha Fazla Lgs Kadın Bursa Ankara
Şu an buradasınız: Kocaeli Baro Başkanı, Ankara'ya yürüyüşe başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 13:14:14. #1.15#
title