Kocaeli barınma amaçlı kurulan 8 konteyner alev alev yandı
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Kocaeli barınma amaçlı kurulan 8 konteyner alev alev yandı

Barınma amaçlı kurulan 8 konteyner alev alev yandıKOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, konteynerlerin depolandığı sahada 8 konteyner alev alev yandı.

07.12.2019 21:55 | Son Güncelleme: 07.12.2019 21:58
Kocaeli barınma amaçlı kurulan 8 konteyner alev alev yandı

Barınma amaçlı kurulan 8 konteyner alev alev yandı

KOCAELİ'nin ilçesinde, konteynerlerin depolandığı sahada 8 konteyner alev alev yandı. Konteynerlerin kundaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Akşam saatlerinde, Başiskele Sepetlipınar Mahallesi'nde konteynerlerin depolandığı arsada 8 konteynerin bulunduğu yerde yangın çıktı. Yanan konteynerleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Başiskele ve Gölcük'ten itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, elektrik olmaması ve kullanılmaması nedeniyle konteynerlerin kundaklandığı ihtimali üzerinde duruldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Kocaeli barınma amaçlı kurulan 8 konteyner alev alev yandı
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