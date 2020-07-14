KOCAELİ Bahis çetesi 'Körfez Kurdu' operasyonuyla çökertildi: 53 gözaltı
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KOCAELİ Bahis çetesi 'Körfez Kurdu' operasyonuyla çökertildi: 53 gözaltı

Bahis çetesi 'Körfez Kurdu' operasyonuyla çökertildi: 53 gözaltıDinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU-Haluk TURGUT/İZMİT(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü tarafından 3 ilde gerçekleştirilen 'Körfez Kurdu' operasyonu ile internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen 53 kişi...

14.07.2020 10:32 | Son Güncelleme: 14.07.2020 10:40

Bahis çetesi 'Körfez Kurdu' operasyonuyla çökertildi: 53 gözaltı

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU-Haluk TURGUT/İZMİT(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü tarafından 3 ilde gerçekleştirilen 'Körfez Kurdu' operasyonu ile internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen 53 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 546 bin TL ve 750 Euro ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak kazanç elde eden kişilerle mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, yasa dışı bahis oynandığı tespit edilen bazı internet siteleri takip altına alındı. Ekiplerin yaptıkları araştırmalarda, sitelerin büyük bir çete tarafından yönetildiği tespit edildi. Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibi tamamlayan ekipler, 'Körfez Kurdu' operasyonu için düğmeye bastı.

GÜNLÜK KAZANÇ 546 BİN LİRA 11 Temmuz günü Kocaeli merkezli olarak İstanbul ve Bolu'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Körfez Kurdu Operasyonu'nda yasa dışı bahis çetesine üye oldukları tespit edilen 53 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve buna ait mermiler ile çok sayıda dijital materyallar ile kitapların ve çeşitli eşyaların arasına saklanmış halde 546 bin TL ve 750 Euro para ele geçirildi. Paranın çetenin günlük kazancı olduğu, yasa dışı bahis ile elde ettikleri toplam miktarın ise daha sonra yapılacak çalışmalar ile tespit edileceği öğrenildi.

Gözaltına alınan 53 kişi, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek ifadeleri alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

KOCAELİ Bahis çetesi 'Körfez Kurdu' operasyonuyla çökertildi: 53 gözaltı

Kaynak: DHA

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