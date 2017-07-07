Kocaeli Avukat Kadın Arkadaşının Evinde Gasp Edildi

Izmit'te, avukat F.G. tanıştığı kadın arkadaşının evinde gasp edildi. Eve gelen 4 kişi avukatı tehdit ederek üzerinde bulunan bin 800 lirasını gasp etti. Avukatın şikayeti ile gözaltına alınan biri kadın 5 kişi adliyeye sevk edildi.



Bursa'dan İzmit'e bir duruşma için gelen avukat F.G. tanıştığı kadın arkadaşı A.G'nin evine gitti. İddiaya göre, A.G. bu sırada arkadaşlarını çağırdı. Y.G, M.Ş, Ö.D. ve M.T. eve geldi. 4 kişi avukatı tehdit ederek üzerinde bulunan bin 800 lira ile ruhsatlı tabancasını gasp etti. 4 kişi daha sonra avukata silahını verdi. Evden ayrılan avukat F.G. polise giderek şikayette bulundu. Polis, avukatı gasp eden A.G, Y.G, M.Ş, Ö.D. ve M.T'yi gözaltına aldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından 5 kişi adliyeye sevk edildi.