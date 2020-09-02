KOCAELİ Avukat eşine şiddet uygulayan kişinin ev hapsinde öldürülmesi olayında gözaltına alınan 2...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KOCAELİ Avukat eşine şiddet uygulayan kişinin ev hapsinde öldürülmesi olayında gözaltına alınan 2...

Avukat eşine şiddet uygulayan kişinin ev hapsinde öldürülmesi olayında gözaltına alınan 2 kişi adliyedeİZMİT'te eski eşi avukat Ezgi Ulugün'e tehdit ile cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada ev hapsinde tutulan İhsan Kaan Şensoy'un öldürülmesi olayıyla ilgili yürütülen...

02.09.2020 15:06 | Son Güncelleme: 02.09.2020 15:11

Avukat eşine şiddet uygulayan kişinin ev hapsinde öldürülmesi olayında gözaltına alınan 2 kişi adliyede

İZMİT'te eski eşi avukat Ezgi Ulugün'e tehdit ile cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada ev hapsinde tutulan İhsan Kaan Şensoy'un öldürülmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşmada gözaltına alınan katil şüphelisi Erhan D. ile kaçmasına yardımcı olan Hasan Ö. jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana geldi. Eski eşi avukat Ezgi Ulugün'e tehdit ile cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargınlandığı davadan dolayı ev hapsinde bulunan İhsan Kaan Şensoy, evine gelen bir kişi tarafından tabancayla 3 el ateş edilerek öldürüldü. Olayın ardından inceleme başlatan jandarma ekipleri, Şensoy'un oturduğu sitenin güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Yapılan incelemelerde İhsan Kaan Şensoy'u öldüren kişinin, olayın gerçekleşmeden önceki gece evine gelen arkadaşı Erhan D. olduğu sabaha kadar beraber sohbet ettikten sonra Şensoy'u tabancayla 3 el ateş ederek öldürdüğü öğrenildi. Yapılan fiziki ve teknik takibin arından katil zanlısı Erhan D. ile, olayın ardından kaçmasına yardımcı olduğu öğrenilen Hasan Ö., Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yapılan operasyonla yakalandı.

Başiskele İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen 2 şüpheli burada tamamlanan işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılmak üzere geniş güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesi'ne getirildi.

KOCAELİ Avukat eşine şiddet uygulayan kişinin ev hapsinde öldürülmesi olayında gözaltına alınan 2...

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mansur Yavaş Bekir Pakdemirli Sultan Alparslan Aleksandr Lukaşenko
Magazin Wilma Elles Demet Şener Yıldız Tilbe Mustafa Sandal
Spor Falcao Ali Koç Metin Oktay Mauricio Lemos Ricardo Quaresma
Daha Fazla Düğün Doğum Samsun Hakaret
Şu an buradasınız: KOCAELİ Avukat eşine şiddet uygulayan kişinin ev hapsinde öldürülmesi olayında gözaltına alınan 2... - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 15:30:46. #1.15#
title