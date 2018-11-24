Kocaeli Attan Düşerek Yaralandı

Attan düşerek yaralandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, mesire alanının yanında bulunan çiftlikte ata binen 35 yaşındaki Hanifi Alper, attan düşerek yaralandı.

Olay öğleden sonra, Derince Çınarlı Mahallesi Çınarlıdere Mesire Alanı'nda bulunan at çiftliğinde meydana geldi. Ata binen Hanifi Alper yere düştü. Hanifi Alper'in attan düştüğünü gören arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ekibi geldi. Başını yere çarpan Hanifi Alper, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hanifi Alper'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.