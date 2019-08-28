Kocaeli asırlık çınar ağaçlarının ultrasonunu çekiyorlar

28.08.2019 15:34

Asırlık çınar ağaçlarının ultrasonunu çekiyorlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nin birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında İzmit Yürüyüş Yolu'nda bulunan asırlık dev çınar ağaçları ultrason benzeri bir yöntem ile taranarak iç bölgelerindeki hastalık ve çürümeler tespit ediliyor.

Geçen 19 Haziran tarihinde İzmit Yürüyüş Yolu'ndaki asırlık çınar ağaçlarından birinin devrilmesi üzerine harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nden yardım istedi. Prof. Dr. Nusret As ve Prof. Dr. Türker Dündar'ın başkanlığındaki 5 kişilik ekip ile İzmit'e gelen akademisyenler, ağaçların iç yapısındaki bozuklukları tespit etmek için çalışma başlattı. Ağaca zarar vermeden yapılan Akustik Tomografi yöntemini kullanan akademisyenler, bu şekilde ağacın içindeki hastalık veya çürüme gibi etkenleri tespit ederek tedavisi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne tavsiye verecek.

'ÇINAR AĞAÇLARI 1880 YILLARI SONUNDA DİKİLMİŞ'

Yapılan çalışmayı anlatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Geçtiğimiz günlerde burada talihsiz bir durum olmuştu. Bir çınar ağacımız devrilmişti. Allah'a şükür hiçbir can kaybımız olmadı. Ama o süreç bizi burada daha detaylı bir araştırma yapma konusunda harekete geçirdi. Bu ağaçlar 1880'li yılların sonunda dikilmiş ağaçlar ve 81 tane tescilli ağaç var. Tabii zaman içerisinde bunların düzenli olarak incelenmesi gerekiyor. Bu işi ehline teslim etmemiz gerekiyordu. İstanbul Üniversitesi'nden öğretim üyesi hocalarımız, doktorasını hazırlayan arkadaşlarımız ve öğretim üyelerimizden oluşan 5 kişilik bir ekip buradaki ağaçların taramasını yapıyor. Kendileri teknik detaylarını vereceklerdir ama tıpkı bizim çektirdiğimiz ultrason filmleri gibi bu ağaçların ultrasonu çekiliyor. İçerisinde herhangi bir sorun var mı, çürüme var mı O tespit ediliyor. Bu tespitler yapıldıktan sonra tedavi safhasına geçilecekö dedi.

'TAHRİBATSIZ TEST YÖNTEMİ KULLANIYORUZ'

Çalışma hakkında bilgi veren İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nusret As, Buradaki bu tarihi ağaçların mevcut durumları hakkında bir araştırma, inceleme yapmak için geldik. Çevre şartlarının değişmesine bağlı olarak ağaçlarda da zaman içerisinde stres oluşmakta. Yaşa da bağlı olarak bazı içeriden çürümeler, kovuklaşmalar meydana geliyor. Bunların ortaya çıkarılması için çok değişik yöntemler var. Ağaca zarar vermeden bunların ortaya konması çok daha önemli. Dolayısıyla tahribatsız test yöntemi dediğimiz yöntemleri kullanıyoruz. Bunlardan bir tanesi de akustik tomografi yöntemi. Bu yöntem ile ağaca herhangi bir zarar vermeden iç yapısal durumunun görüntüsünü elde ediyoruz. Ona göre çürümenin durumunu anlıyoruz ve bununla ilgili yapılabilecek tedavi ya da varsa başka alınabilecek önlemleri inceliyoruzö şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA