Kocaeli aşılamada 1,5 milyon doza çıkmayı hedefliyor
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Kocaeli aşılamada 1,5 milyon doza çıkmayı hedefliyor

Kocaeli aşılamada 1,5 milyon doza çıkmayı hedefliyor
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Sağlık

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı süratli şekilde aşılamada 1,5 milyon doza çıkmak istediklerini bildirdi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı süratli şekilde aşılamada 1,5 milyon doza çıkmak istediklerini bildirdi.

Valilik Akçakoca Toplantı Salonu'nda İzmit ilçesi muhtarlarıyla bir araya gelen Yavuz, burada yaptığı konuşmada, muhtarların önemli bir kamu görevlisi olduğunu belirterek, göreve başladığı günden bu yana birçok ilçeye giderek muhtarlarla bir araya geldiğini söyledi.

Yavuz, Kovid-19 ile mücadelenin devam ettiğini dile getirerek, "Sosyal vefa destek gruplarında bugüne kadar yaklaşık 700 bin talep karşılanmıştır. Nİtekim evde bakım ve sağlık hizmetleri gibi özellikle yaşlı ve hasta vatandaşlarımızla ilgili 750 binin üzerine talep karşılandı. Bu dönemde bütün kamu kurum ve kuruluşları Valiliğimiz koordinasyonunda güzel bir sınav verdi. Devletimizin 2,5 milyar liraya yakın sahada desteği olmuştur." diye konuştu.

"Şu anda Kocaeli'de 1 milyon 273 bin doz aşı yapıldı"

Bugün itibarıyla Kocaeli'de 100 binde vaka sayısının 34,8'e gerilediğini aktaran Yavuz, Kovid-19 çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kalabalık ve maskesiz ortamlarda bulunmayı teşvik edemeyeceklerini belirten Yavuz, "100 binde bu rakama düşmüş olmamız Türkiye'de birçok ili geride bıraktığımızı da gösteriyor çünkü 670 bin kişinin her gün işe gittiği bir şehirde, İstanbul'dan 100 binleri aşan insanların buraya gelip çalışıp geri döndüğü bir şehirde, Sakarya ve Yalova'yla her gün ilişkisi olan bir şehirde bu rakamların iyi rakamlar olduğunu söyleyebiliriz ama bu rakamlardan hareketle rehavet oluşmasın, dikkat etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yavuz, aşı konusunda dünya genelinde olumsuz algı oluşturulmak istendiğini kaydederek, "Şu anda Kocaeli'de 1 milyon 273 bin doz aşı yapıldı. Benim 18 yaş üstü iki çocuğum var. Ben ikisine de aşı yaptırdım. Eğer aşıda risk olsa kendi çocuğuma yaptırmam. Süratli şekilde aşılamada 1,5 milyona çıkmak istiyoruz. 1,5 milyon bandına çıkıp, bu aşılama konusunu halledebileceğimizi düşünüyorum. Sizden ricamız ve beklentimiz, bu konunun hızlı şekilde kamuoyuyla paylaşılması ve aşılamada daha güçlü bir yere gelmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Yavuz, muhtarlara başarı belgesi ve hediye verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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