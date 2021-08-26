Kocaeli aşılama haritasında "maviye büründü"

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, aşılama haritasında mavi kategorideki iller arasına giren kentte yeteri kadar aşı stoku bulunduğunu belirterek, aşılama faaliyetlerinde direnci, tereddüdü, soruları olan kesimlere yönelik kurulan ekiplerle bilgilendirme çalışmaları yürüttüklerini bildirdi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, aşılama haritasında mavi kategorideki iller arasına giren kentte yeteri kadar aşı stoku bulunduğunu belirterek, aşılama faaliyetlerinde direnci, tereddüdü, soruları olan kesimlere yönelik kurulan ekiplerle bilgilendirme çalışmaları yürüttüklerini bildirdi.

Vali Yavuz, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 20 yılda devrim niteliğinde yapılan değişikliklerin, özellikle sağlık sistemi üzerinde çok önemli etkiler bıraktığının görüldüğüne işaret eden Yavuz, "Çok şükür ki yatak bulamayan ve tedavi olamayan hiçbir kardeşimizi görmüyoruz. Güçlü altyapısı, fedakar sağlık çalışanları ve tüm milletimizin bir seferberlik anlayışı içerisinde bu çalışmaya katılması, bugün geldiğimiz noktayı bize gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, bugün dünyada aşılama konusunda ilk 7 ülkeden biri olduğunu vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Elimizde yeteri kadar aşı stoku bulunmaktadır. Özellikle aşılama faaliyetlerinde direnci, tereddüdü, soruları olan kesimlere yönelik kurduğumuz ekiplerle bilgilendirme çalışmaları yürütüyoruz. Kocaelili kardeşlerimizden aşı konusundaki hassasiyetlerini artırmalarını, özellikle eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintiye uğramamasını, yavrularımızın daha fazla eğitim-öğretim faaliyetlerinin dışında olmamasını, yüz yüze eğitimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi bakımından başta okul idarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve aşı tanımlanan evlatlarımızın da aşılanması konusunda daha titiz davranmalarını istirham ediyoruz."

Yavuz, Kocaeli'nin ilk doz aşılama oranında, hedef nüfusun yüzde 75'ine ulaştığını aktararak, "Mavi kategoriye ulaştık. Mavi, Kocaeli'ye çok yakıştı. Lütfen aşı olalım; kendimizi sevdiklerimizi koruyalım." ifadesini kullandı.

Salgın döneminde Sosyal Vefa Destek Gruplarının aktif çalıştığını anlatan Yavuz, şu ana kadar Kocaeli'de yaptıkları faaliyetlerin, aldıkları tedbirlerin, sahadaki uygulamaların başarılı sonuçlar verdiğini belirtti.

Yavuz, Sosyal Destek Vefa Gruplarının halen aktif olup eskisine göre daha az olsa da yoğun bir çalışma gerçekleştirdiğini belirterek, "Evde Sağlık Hizmeti", "Evde Bakım Hizmeti" ve Vefa Sosyal Destek Gruplarının yaptığı faaliyetlerin 1,5 milyonu aştığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay