Kocaeli Araçlarla Önlem Alındı

Polis ve jandarma Adalet Yürüyüşü sırasında olağan üstü önlemler aldı. Adalet Yürüyüşü'ne katılanlar önlemler kapsamında D-100 Karayolu'nun ulaşıma kapatılan İstanbul istikametinde ilerlerken, emniyet güçlerine ait araçlar ise yolun sol şeridin de ilerliyor. Emniyet güçlerine ait araçların sol şeritten gitmesi ile ulaşıma açık olan Ankara istikametinden gelebilecek saldırıların da engellenmeye çalışıldığı öğrenildi. Yürüyüşte Körfez Hereke Mahallesi geçilerek konaklama yapılacak Dilovası Tavşancıl mevkiine ulaşıldı.



KOCAELİ/DHA



(Tür: Yurt)