KOCAELİ Apartmana koku yayılınca öldüğü anlaşıldı
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KOCAELİ Apartmana koku yayılınca öldüğü anlaşıldı

Apartmana koku yayılınca öldüğü anlaşıldıİZMİT'te, bir apartman dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine kapıyı kırarak içeri giren polis, 15 gündür kendisinden haber alınamayan Selahattin Koç'un (43) cesediyle karşılaştı.

28.05.2020 21:59 | Son Güncelleme: 28.05.2020 22:03

Apartmana koku yayılınca öldüğü anlaşıldı

İZMİT'te, bir apartman dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine kapıyı kırarak içeri giren polis, 15 gündür kendisinden haber alınamayan Selahattin Koç'un (43) cesediyle karşılaştı. Vücudunda darp izine rastlanmayan Selahattin Koç'un ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

Kozluk Mahallesi Sait Faik Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda oturanlar, zemin katta bulunan daireden kötü kokular gelmesi üzerine polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 15 gündür kendisinden haber alınamayan Selahattin Koç'un yaşadığı eve, kapıyı kırarak girdi. Polis, evin salonunda Selahattin Koç'un cesediyle karşılaştı. Selahattin Koç'un cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü. Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanılmayan Selahattin Koç'un kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ Apartmana koku yayılınca öldüğü anlaşıldı

Kaynak: DHA

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