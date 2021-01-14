Kocaeli ansiklopedisi ile kentin tarihine ışık tutulacak
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Kocaeli ansiklopedisi ile kentin tarihine ışık tutulacak

14.01.2021 11:23 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:26
Kocaeli ansiklopedisi ile kentin tarihine ışık tutulacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanacak Kocaeli ansiklopedisi ile kentin dününe ve bugününe ışık tutulacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanacak Kocaeli ansiklopedisi ile kentin dününe ve bugününe ışık tutulacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de şehir tarihçiliğine yön vermesi beklenen Kocaeli ansiklopedisi için ilk adımlar atılıyor.

Türkiye'deki şehir tarihçiliğinin temel taşı olacak bu çalışma, sadece akademik çevrelerin değil, Kocaeli'de yaşayan hemen herkesin doğrudan katkılarıyla yapılacak.

Yaklaşık 1 yıl içinde tamamlanması beklenen projenin yürütme ve danışma kurulunda, önde gelen tarihçi ve akademisyenler yer alıyor.

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Yerel Kültür Platformu da projeye destek veren kurumlar arasında bulunuyor.

Türkiye'nin her alanda öncü ve model şehirleri arasında yer alan Kocaeli'nde yapılacak böyle bir ansiklopedik çalışma şehir tarihçiliği alanında mihenk taşı olacağı gibi, diğer illere de ilham verecek.

Uluslararası düzeyde yayınlanan Encyclopaedia Britannica, Encyclopedia of Islam, Encyclopedia of the Ottoman Empire, İslam ansiklopedisi ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam ansiklopedisi gibi benzerleriyle aynı klasmana sahip olması hedeflenen Kocaeli ansiklopedisi, şehrin ve yörenin tarihi, kültürü ve uygarlık değerlerinin bir bütün halinde ele alınmasına da olanak sağlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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