Kocaeli Anne Şehirde çocuklar da spor yapıyor

01.11.2019 10:41

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülen Kocaeli Anne Şehir Projesi, annelerin yanı sıra çocukların da yanında. Proje ile annelerle birlikte çocuklar da spor yaparak mutlu oluyor.

KOCAELİ ANNE ŞEHİR

Kocaeli'nde yaşayan annelerin günlük yaşamlarını daha etkin bir şekilde geçirdikleri ve bire bir hayatlarını etkileyerek değişim gösterebildikleri 'Kocaeli Anne Şehir Projesi' çocukların hayatına dokunuyor. 'Kocaeli Anne Şehir' projesinde spor yapan annelerin yanı sıra çocuklarının da konforu ve gelişimi için çaba harcanıyor.

ÇOCUKLARINDA SEVDİĞİ PROJE

İzmit Yıldız Konutları içerisinde bulunan 'Kocaeli Anne Şehir' tesisinde spor yapan anneler kendileri spordayken çocukları da hazırlanan oyun odalarında vakit geçiriyordu. Çocuklarında gelişimi için sporu hayatlarına temelden kazandırmak amacıyla etkinlik düzenleyen 'Kocaeli Anne Şehir' ekibi bu defa onlarla spor yaptı.

ÇOCUKLARDA SPOR YAPTI

Spor salonunda toplanan çocuklar antrenör eşliğinde önce açma germe hareketlerini öğrendi daha sonra müzik eşliğinde kısa bir zumba çalışması yapan çocukların neşesi görülmeye değerdi. Antrenörlerinin kendilerine öğrettiği hareketleri kusursuzca yapan çocuklar sporu çok sevdiklerini ve aralıklarla devam etmek istediklerini söyle

Kaynak: Bültenler