''Kocaeli Anne Şehir'' ile mutlu şehir, mutlu çocuklar

02.12.2019 09:41 | Son Güncelleme: 02.12.2019 09:42

Kocaeli Anne Şehir projesi hem annelerin hem de çocukların hayatlarına dokunuyor. Çocuklar, anneleri spor yaparken kendileri için hazırlanan programlarla hem eğleniyor hem de öğreniyor.

MÜZİKLE TANIŞTILAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yürüttüğü, Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı kapsamında Gebze Köşklü Çeşme Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezinde (9-14 yaş arası) ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik koro, bağlama, ritim ve halk oyunları dersleri veriliyor.

ANNE ŞEHİR'DE EĞLENEREK ÖĞRENİYORLAR

Çocukların sosyal, duygusal, zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla anneler spor yaparken çocuklar da güvenli ve sağlıklı ortamda, konusunda uzman eğitmenler tarafından eğitimlerini sürdürüyorlar. Mutlu şehrin çocukları televizyon, internet gibi kitle iletişim araçlarında harcadıkları vakit yerine, Kocaeli Anne Şehrin tesislerinde sanatsal etkinliklere katılıyorlar. Bu sayede hem öğreniyor hem de eğleniyorlar.

MUTLU ŞEHİR'İN ÇOCUKLARI KÜLTÜRÜMÜZLE BAŞBAŞA

Kocaeli Anne Şehir Projesi'nin katılımcı anneleri çocuklarının sanata olan ilgilerinin onları fazlasıyla memnun ettiğini ifade ediyor. Anneler, kültürümüzden gelen halk türkülerini seslendirip çaldıkları için çocuklarıyla gurur duyduklarını ve bu hizmeti sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür ettiklerini dile getirdiler.

Kaynak: Bültenler