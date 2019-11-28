Kocaeli altyapı çalışmasında göçük 1 işçi göçük altında
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Kocaeli altyapı çalışmasında göçük 1 işçi göçük altında

Altyapı çalışmasında göçük: 1 işçi göçük altındaKOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde dere kenarında altyapı çalışmasında göçük meydana geldi.

28.11.2019 10:44 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:46
Kocaeli altyapı çalışmasında göçük 1 işçi göçük altında

Altyapı çalışmasında göçük: 1 göçük altında

KOCAELİ'nin ilçesinde dere kenarında altyapı çalışmasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 1 işçinin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Olay sabah saatlerinde Kartepe Maşukiye Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi mevkiinde meydana geldi. Bölgedeki köprünün altına boru hattı döşendiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Toprak kayması sonucu Doğan Parlar isimli göçük altında kaldı. Diğer işçilerin vermesi üzerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine geldi. İşçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Kocaeli altyapı çalışmasında göçük 1 işçi göçük altında
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