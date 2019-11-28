Kocaeli altyapı çalışmasında göçük 1 işçi göçük altında

28.11.2019 10:44 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:46

Altyapı çalışmasında göçük: 1 işçi göçük altında

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde dere kenarında altyapı çalışmasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 1 işçinin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Olay sabah saatlerinde Kartepe Maşukiye Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi mevkiinde meydana geldi. Bölgedeki köprünün altına boru hattı döşendiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Toprak kayması sonucu Doğan Parlar isimli işçi göçük altında kaldı. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine geldi. İşçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA