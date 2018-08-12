Kocaeli Alternatif Enerjili Araç Yarışları'nın Galipleri Belli Oldu

Alternatif Enerjili Araç Yarışları'nın galipleri belli oldu

KOCAELİ, (DHA) ? TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim ve Toplum Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen Alternatif Enerjili Araç Yarışları sona erdi. Bugün elektromobil ve hidromobil kategorilerinde final yarışı düzenlendi. Elektromobil kategorisinin birincisi İstanbul Aydın Üniversitesi olurken, hidromobil kategorisinin kazananı ise otonom kategorisinde de birincilik elde eden Yıldız Teknik Üniversitesi oldu.

İzmit Körfez Yarış Pisti'ndeki yarışlarda elektromobil kategorisinde 39, hidromobil kategorisinde 8, bu yıl ilk defa düzenlenen otonom (sürücüsüz) araç kategorisinde ise 5 takım yarıştı.

Elektromobil araçların yaklaşık 60 kilometrelik mesafeyi 65 dakikada, hidromobil araçların ise 40 kilometreyi 45 dakikada en az enerji sarfiyatıyla tamamlanması beklendi. En az enerji tüketen ve en verimli araç olmak için mücadelenin verildiği elektromobil ve hidromobil kategorilerinin birincileri İstanbul Aydın Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi oldu.

Alternatif Enerjili Araç (Efficiency Challenge Electric Vehicle) etkinliği kapsamında yarışmayı kazanan takımlara ödülleri TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın katılımıyla gerçekleşen törenle verildi.

'BU ÇALIŞMALAR ÜLKE OLARAK VAR OLMANIN GEREKÇESİ ARASINDA'

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, yarışlara katılan tüm öğrencileri tebrik etti. Prof. Dr. Mandal, 'Sizin burada yaptığınız, gelecek yılda başlayacağınız süreçteki tüm çalışmaları ülke olarak var olmanın gerekçesi arasında yer alıyor. Bunları bir yarışın ötesine taşımamız lazım. Sizin burada geliştirdiğiniz teknoloji hem tasarım boyutu hem üretim boyutu çok önemli. Biz bunu yerli ve milli kavramı içerisinde daha fazla değerlendireceğiz. Çalışmaları sadece ödül değil bunun ötesine geçecek şekilde düşünmelisiniz' dedi.

Sürecin gayretli ve heyecanlı olduğunu ve daha önce aynı süreci bizzat kendisinin de yaşadığını ifade eden Prof. Dr. Mandal, 'Bu sürecin başlangıçta farkındalık oluşturma boyutu artık bir ihtiyaç noktasına geldi. Bunu kesinlikle söylememiz gerekiyor. Tüm katılımcılara teşekkür gerekli, iyi ki buraya geldiniz. Katılan tüm üniversiteleri tebrik ediyorum. Bu yarışmanın kaybedeni yok. Gelecek yıl, mutlaka elde ettiğiniz deneyimleri bize yapacağınız tavsiyeleri kullanmamız lazım, bununla ilgili çalışmalar yapıyor olacağız. Otonom araçlar sürecinde daha fazla heyecan oluşturacak kategorilerileşmeye gideceğiz. Daha fazla yerli ve milli konusunu ön plana getirecek çalışmalarımız olacak' diye konuştu.

'EN ÖNEMLİ GÜÇ NİTELİKLİ İNSANA SAHİP OLMAKTIR'

Prof. Dr. Mandal, günümüzdeki en önemli gücün nitelikli insana sahip olmak olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:

'2023 yılına yaklaşırken iddialı ve büyük hedeflerimiz var. Bunlardan biri de 10 büyük ekonominin arasına girmek. Bunun için de en önemli anahtar kavram bilgiyi üretmek ve bunu yapacak olan nitelikli insandır. Artık standart üretim yöntemleri değil, sizin yaptığınız gibi birlikte yöneterek, geliştirerek, başararak yaptığınız yenilikçi yaklaşımlardır. Bunun olmazsa olmazı da insan kaynağıdır. Günümüzdeki en önemli güç de nitelikli insana sahip olmaktır. Burada yaşadığınız süreç de nitelikli insan kaynağı oluşturma sürecimize önemli katkı sundu.'

'GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞTIK'

Yarışlarda Elektromobil kategorisinde birinci olan İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencisi ve ElektroAydın Hexagon takım kaptanı Efe Cerit, bütün ekip arkadaşlarıyla gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti. Cerit, 'Projede 14 kişi gecesine gündüzüne katarak çalıştı ve bu kupayı hak ederek aldığımıza inanıyorum. Eve ödülle dönecek olduğumuz için çok mutluyum. 1 yıldır bu proje için çalışıyoruz imalatına da yaklaşık 3 ay zamanımızı ayırdık, tasarımı da yaklaşık 9 ay sürdü. Biz de 65 dakika da 30 tur atmayı başarabildik ve en az enerjiyi harcayarak birinci olduk. Katılmak isteyen arkadaşlarım muhakkak bu yarışlara katılmalılar' dedi.

'3 KATEGORİDE DERECE ALMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ'

Bu yıl 3 kategoride de yarışlara katılan Yıldız Teknik Üniversitesi hidromobil ve otonom kategorisinde birincilik etti. Elektromobil kategorisinde de derece alan Yıldız Teknik Üniversitesi takım kaptanı, 'Bu başarılar bizim için sürpriz olmadı daha iyi sonuçlar bekliyorduk. Aracımız otonom birinciliğini de aldı. 3 kategoride birincilik aldık, 3 kupamız var. Bu yüzden çok mutluyuz. Her zaman daha da iyisini yapacağız' diye konuştu.

Elektromobil ve Hidromobil kategorilerinin birincisine 25 bin lira, Otonom kategorisi birincisine ise 15 bin lira performans ödülü verildi. Performans ödüllerinin yanında takımların yerli parça ve endüstriyel tasarım üzerinde yapacağı çalışmaları teşvik etmek amacıyla 15 bin liraya kadar 'Yerli Ürün Teşvik Ödülü', 'En İyi Teknik Tasarım' ve 'En İyi Görsel Tasarım' ödülleri de dağıtıldı.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)

(Tür: Yurt)