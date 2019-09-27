Kocaeli almanya'dan döndü, evinin kurşun yağmuruna tuttulduğunu gördü

27.09.2019 17:37

Almanya'dan döndü, evinin kurşun yağmuruna tuttulduğunu gördü

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Almanya'dan evine dönen Sevim Keleş (50) evinin camlarına 15 kurşun sıkıldığını görerek, polise şikayette bulundu. Sevim Keleş, oturduğu dairesinde hak iddia eden akrabalarının evini kurşunladığını iddia etti.

Olay, Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Doktor Zeki Acar Caddesi'nde meydana geldi. Apartmanın 2'nci katında oturan Sevim Keleş, iki gün önce yaşadığı Almanya'dan tatil için Darıca'da bulunan evine gelmek istedi. Sevim Keleş, Darıca'ya gelmeden önce evinin temizliğini yapan kadını temizlik için aradı. Dün eve gelen kadın Sevim Keleş'i arayarak evde kurşun izlerinin olduğunu söyledi. Bugün evine gelen Sevim Keleş, polisi arayarak şikayette bulundu. Eve gelen polis incelemelerde bulunurken, evin odalarının camlarında 15 kurşun izi tespit edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Sevim Keleş şikayetçi olduğunu belirterek, 'Saydığımda bütün camlarda 15 adet kurşun izine rastladım. Üzerimdeki şoku atlattıktan sonra polise haber verdim. Bu evimin üzerinde hak iddia eden husumetli akrabalarım dışında kimseyle bir alıp veremediğim olmadığı gibi düşmanım da yok. Polise isimlerini verdiğim akrabalarımdan şikayetçiyim." dedi.

Kaynak: DHA