Son dakika haber! Alkollü sürücünün 1'i polis 3 kişiyi yaraladığı kaza kamerada

Son dakika gündem haberi... KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, gece alkollü sürücünün otomobille 4 araca çarparak, 1'i polis 3 kişiyi yaraladığı kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, gece alkollü sürücünün otomobille 4 araca çarparak, 1'i polis 3 kişiyi yaraladığı kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hızla gelen otomobil sürücüsünün uygulama noktasında duran araçlara çarptığı anlar yer aldı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, D-100 yolu Derince Liman Işıkları mevkisinde meydana geldi. Erkan Özkol yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yolda denetim noktasındaki 2 otomobile ve 2 polis aracına çarptı. Diğer polislerin bildirmesiyle kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan polis memuru Halit Yeşil ile 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Özkol'un, yapılan testte, 2.33 promil alkollü olduğu belirlendi. Erkan Özkol, gözaltına alındı.Kaza anının, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hızla gelen otomobil sürücüsünün uygulama noktasında duran araçlara çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz