KOCAELİ 'Alfa' ile yapılan aramada otobüste 30 kilo eroin bulundu
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KOCAELİ 'Alfa' ile yapılan aramada otobüste 30 kilo eroin bulundu

'Alfa' ile yapılan aramada otobüste 30 kilo eroin bulunduKOCAELİ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 30 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

27.08.2020 19:26 | Son Güncelleme: 27.08.2020 19:30

'Alfa' ile yapılan aramada otobüste 30 kilo eroin bulundu

KOCAELİ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 30 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmaları sonucunda, bir yolcu otobüsü ile İstanbul'a uyuşturucu madde götürüleceği bilgisine ulaşıldı. Kocaeli il sınırına giren otobüs, ekipler tarafından dün düzenlenen operasyon ile durduruldu. Narkotik köpeği Alfa ile otobüsün içinde yapılan aramada, köpeğin aracın tavan kısmına tepki vermesi üzerine bu kısımda arama yapıldı. Aracın üst bagaj kısmı ile cam arasında özel olarak hazırlanmış bölmelerde 59 paket içinde toplam 30 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ 'Alfa' ile yapılan aramada otobüste 30 kilo eroin bulundu

Kaynak: DHA

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