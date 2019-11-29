Kocaeli alevlerin arasında kalan muhabbet kuşunu kurtarmak isterken dumandan etkilendi

29.11.2019 16:54 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:59

Alevlerin arasında kalan muhabbet kuşunu kurtarmak isterken dumandan etkilendi

İZMİT'te, 4 katlı bir binanın zemin katında çıkan yangında Ferhat Yağcı alevler içinde kalan evindeki muhabbet kuşunu kurtarmak isterken dumandan etkilenerek, hastaneye kaldırıldı.

Öğle saatlerinde, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Dalgıç Sokak üzerindeki 4 katlı bir binanın zemin katında yangın çıktı. Evin salonunda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede evin diğer bölümlerine de sıçradı. Dumanı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, evin kapısını kırarak yangına müdahale etti. O sırada evin salonunda Ferhat Yağcı'yı kucağında kuş kafesiyle baygın bir şekilde bulan itfaiye ekipleri, Yağcı'yı ev içerisinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ferhat Yağcı'nın yangın başladığı sırada dışarıda olduğu ve muhabbet kuşunu kurtarmak için evin arka penceresinden içeriye girdiği öğrenildi. Dumandan etkilenen muhabbet kuşu telef oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA