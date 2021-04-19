Son dakika haberi... Aldattığı iddiasıyla eniştesini öldüren şüpheli ve ablası adliyede

Son dakika haberler... KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, ablasını aldattığından şüphelendiği eniştesi Necmi Akgüneş'i (52) tabanca ile vurarak öldüren Mehmet Emin Ö. (36) ile ablası A.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, ablasını aldattığından şüphelendiği eniştesi Necmi Akgüneş'i (52) tabanca ile vurarak öldüren Mehmet Emin Ö. (36) ile ablası A.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Başiskele ilçesi Yakacık Mahallesi'nde dün akşam bir eve iftara davet edilen Necmi Akgüneş, yemek yerken, eşi A.A. ile kardeşi Mehmet Emin Ö. geldi. Necmi Akgüneş'in kendisini aldattığını düşünen A.A. ile evdeki kadın arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Mehmet Emin Ö., ruhsatlı tabancasının kabzasıyla eniştesi Necmi Akgüneş'in başına vurdu. Araya girenler tarafları ayırmaya çalışırken, Mehmet Emin Ö., eniştesine ateş etti. Göğsüne isabet eden kurşunla Akgüneş, kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Necmi Akgüneş, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, Mehmet Emin Ö. ile ablası A.A.'yı gözaltına aldı. Abla- kardeş, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR