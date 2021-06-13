KOCAELİ AKUT'UN EĞİTMENLERİ 'ZOR ZAMANLAR' İÇİN HAZIRLANIYOR

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki enkaz eğitim merkezinde, 6 ilden gelen AKUT eğitmenlerine, 'olası afette enkaza temel giriş' ile 'enkaza müdahale yöntemleri' hakkında eğitimler verildi.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki enkaz eğitim merkezinde, 6 ilden gelen AKUT eğitmenlerine, 'olası afette enkaza temel giriş' ile 'enkaza müdahale yöntemleri' hakkında eğitimler verildi. AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı,

AKUT'a hep zor anlarda ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Bizim de zor zamanlarda elimizden geleni değil, yapılması gerekeni yapmamız gerekiyor. Bunun için de yüksek standartlarda çalışmamız gerekiyor" dedi.

AKUT Arama Kurtarma Derneği, ülke genelinde yaşanabilecek her türlü doğal afete hazır

olabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kocaeli, Ankara, Rize, Eskişehir, Bursa ve İstanbul'dan gelen gönüllüler, Kartepe'deki enkaz eğitim merkezinde çalışmalarını sürdürdü. Burada aldıkları eğitimi kendi bölgelerindeki gönüllülere aktaracak olan eğitmenler, bu sayede doğal afetlere hazır olmayı hedefliyor.

Yılın belirli dönemlerinde eğitim verdiklerini belirten AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı,

"Türkiye, bir afet ülkesi ve bizim sürekli bu afetlere hazırlıklı olmamız gerekiyor. Üç günlük bir eğitim yapacağız burada. Bu eğitimlerde de aynı dili konuşmak ve aynı çalışmaları yapmak

adına ortak bir çalışma yapıyorlar. Burada eğitim alan arkadaşlar, kendi bölgelerine gidip gönüllüleri eğitecekler. Bu eğitimleri aldıktan sonra, olası bir afette olaya müdahale edebilecekleri seviyeye gelecekler" dedi.

AKUT 7 GÜN 24 SAAT HAZIR

Her türlü afete 7 gün 24 saat boyunca hazır olmayı amaçladıklarını söyleyen Recep Şalcı,

"Yakın zamanda bir İzmir depremi yaşadık ve ülkenin farklı noktalarından depremler bekliyoruz. AKUT olarak bunlara hazırlanabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diliyoruz ki, ülkemizde herhangi bir afet olmasın ama olursa da biz AKUT olarak hazır olabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

'GÖNÜLLÜ OLARAK YAPILANDAN DAHA DEĞERLİ BİR ŞEY YOK'

Gönüllülük esasına göre bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Şalcı, şöyle konuştu:

"Bize, hep zor zamanlarda ihtiyaç duyuluyor ve bu zor zamanlarda ihtiyaçları karşılayabilmek için elimizden geleni değil, yapılması gerekeni yapmamız gerekiyor. Bunu yapmamız için de yüksek standartlarda çalışmamız gerekiyor. Buradaki en büyük kaynağımız, insan gücü ve gönüllü olarak yapılan insan gücünden daha değerli bir şey yok. Bu gönüllülük ruhu, onların başarılı olmasındaki en büyük motivasyonları. Herkes tatil yaparken onlar, olası bir afette yardım edebilmek için ellerinden geleni değil, yapılması gerekeni yapmak için çalışmalarını sürdürüyorlar."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı