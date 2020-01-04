: Kocaeli akut'tan güven veren uygulama

04.01.2020 08:58 | Son Güncelleme: 04.01.2020 09:01

AKUT'tan güven veren uygulama

AKUT tarafından geliştirilen 'Güvendeyim' uygulaması, mobil uygulama marketlerine girdi. İnternet kullanmayan uygulama sayesinde olası afetler sonrasında kullanıcılar, bir dokunuş ile yakınlarına konumu ile birlikte güvende olduğunu bildirebiliyor.

AKUT tarafından 'Güvendeyim' isimli mobil uygulama geliştirildi. Olası doğal afetler sonrasında kişilerin yakınlarına güvende olduklarını haber verebilmesini amaçlayan uygulamanın en büyük özelliği ise uygulamayı kullananların internet bağlantısı kullanmadan yakınlarına konumlarını bildirebilmeleri. Uygulama marketlerinden indirilerek telefonlara yüklenebilen 'Güvendeyim' uygulaması, tek bir dokunuş ile önceden belirlenen 5 kişiye kısa mesaj yoluyla telefonu kullanan kişinin iyi olduğunu ve konumunu bildiriyor.

'Güvendeyim' uygulaması hakkında bilgi veren AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı, 'Uygulamanın sistemi çok basit bir temele dayanıyor. SMS sistemi ile çalışıyor. Afet ve acil durumlarda, özellikle herkesin birbiriyle iletişim kurma isteğinden dolayı, sistem yetersiz kalıyor ve iletişim kuramıyoruz. Oysaki bunun gibi basit bir uygulamaya, önce ulaşmak istediğini 5 kişiyi kaydediyorsunuz. Daha sonra 'Güvendeyim' butonuna bastığınız zaman bu kişilere bulunduğunuz yerin konumu ve güvende olduğunuz bilgisi gidiyor. Böylece hatları boşuna meşgul etmemiş oluyoruz. Sadece afet ve acil durumlarda değil, iletişimin kesildiği olası durumlarda ya da terör olayları gibi başka acil durumlarda da bu uygulama çok rahat kullanılabilecek bir sistemö dedi.

Uygulamanın geliştirilme sürecini anlatan Genel Başkan Şalcı, 'Uygulama tamamen AKUT gönüllüleri tarafından geliştirildi. Şu an ilk versiyonu, ancak devamında özellikle sel riski ya da hava durumu olaylarında önceden bilgi vererek insanları uyaracak. Şu anda bunun çalışmaları yapılıyor. Aynı zamanda uygulamanın içerisinde başlıca afetler hakkında kısa bilgilendirmeler ile vatandaşların hazırlık yapmalarına yol gösteriyoruz. Bu uygulamayı kullanmak için internet gerekmiyor. Telefonun baz istasyonlarını görmesi uygulamayı kullanmak için yeterliö diye konuştu.

Kaynak: DHA

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