Kocaeli Ahlat'ta tanıtılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kocaeli Ahlat'ta tanıtılıyor

Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis-Ahlat'ta düzenlenen programda Kocaeli kültürü Büyükşehir etkinlikleriyle tanıtılıyor.

Kocaeli Ahlat'ta tanıtılıyor
24.08.2020 17:07 | Son Güncelleme: 24.08.2020 17:10

Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis-Ahlat'ta düzenlenen programda Kocaeli kültürü Büyükşehir etkinlikleriyle tanıtılıyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Anadolu'nun kapılarını sonuna kadar açan 1071 Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü etkinlikleri, '1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'nda düzenlenen açılış programı ile başladı. Türk Yıldızları uçaklarının alan üzerinde yaptıkları gösteri nefes kesti. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından gerçekleştirilen yıl dönümü etkinliklerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de kültür çadırı açtı. Dört gün boyunca büyük bir coşkuyla kutlanacak etkinlikte Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Büyükşehir çadırını ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan stantta Kocaeli'nin kültürü ve tarihi başta olmak üzere tüm özellikleri tanıtılıyor. Karamürsel Sepeti, Kandıra Bezi, Gölcük Bez Bebekleri gibi ürünlerin sergilendiği programda pişmaniye, ayva cezeryesi ve Çenesuyu da ikram ediliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin kültür yayınlarının tanıtımları yapılan anma programında Kocaeli Türküleri ve Ninni CD'leri katılımcılara dağıtılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'da görevli iki okçu da alanda bulunan katılımcılara geleneksel ok atışı yaptırıyor.

Vali Çağatay Büyükşehir kültür çadırı ziyaretinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne, kültürel öğelere ve tarihe verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti. Vali Çağatay "Ahlat binlerce yıllık tarihimizin son bin yıllık dönemecinde bu topraklarda bizlere ev sahipliği yapmaya başladı" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü 3. Sayfa
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı 3. Sayfa
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim Güncel
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı 3. Sayfa
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü Güncel
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
Rus milyarderin 400 milyon dolarlık yatı Bodrum'a demir attı Ekonomi
Rus milyarderin 400 milyon dolarlık yatı Bodrum'a demir attı
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
Son Dakika: Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şehir magandası tutuklandı
Son Dakika: Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şehir magandası tutuklandı
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Endonezya'da hastanede ölen çocuk, cenaze işlemi sırasında yeniden canlandı
Endonezya'da hastanede ölen çocuk, cenaze işlemi sırasında yeniden canlandı
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, Selçuk Tepeli ile masaya oturdu
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, Selçuk Tepeli ile masaya oturdu
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
Fatih Portakal, İmamoğlu'nun kuracağı kanala mı geçiyor? Veda mesajındaki detay iddiaları güçlendiriyor
Fatih Portakal, İmamoğlu'nun kuracağı kanala mı geçiyor? Veda mesajındaki detay iddiaları güçlendiriyor
'Gülümse her şey güzel olacak' diyen Nisa Bölükbaşı'na adı aşk dedikodusuna karıştığı Barış Murat Yağcı'dan cevap
"Gülümse her şey güzel olacak" diyen Nisa Bölükbaşı'na adı aşk dedikodusuna karıştığı Barış Murat Yağcı'dan cevap
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tatbikat tepkisi: İyi komşuluk ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmaz
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tatbikat tepkisi: İyi komşuluk ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmaz
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Bursa'da 4 kişinin öldüğü kazaya sebebiyet veren otomobil sürücüsü tutuklandı
Bursa'da 4 kişinin öldüğü kazaya sebebiyet veren otomobil sürücüsü tutuklandı
Kuzey Kore lideri Kim'in komada olduğu iddiasını güçlendiren adım
Kuzey Kore lideri Kim'in komada olduğu iddiasını güçlendiren adım
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 63 adet konutu ihaleyle satıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 63 adet konutu ihaleyle satıyor
En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
İstanbul'a gelen Godin ve Hulk'un menajeri, 3 Büyükler'e göz kırptı: Görüşebiliriz
İstanbul'a gelen Godin ve Hulk'un menajeri, 3 Büyükler'e göz kırptı: Görüşebiliriz
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Bayern Münih'li Lewandowski, 3 kulvarda gol krallığı yaşayan ilk futbolcu oldu
Bayern Münih'li Lewandowski, 3 kulvarda gol krallığı yaşayan ilk futbolcu oldu
Annesini eve kapatıp satırla rehin alan gence polis operasyonu
Annesini eve kapatıp satırla rehin alan gence polis operasyonu
DSÖ: Kovid-19 aşısında tünelin sonunda ışık göründü
DSÖ: Kovid-19 aşısında tünelin sonunda ışık göründü
Koronavirüs nedeniyle işçi ve işverene verilen destekler ödenmeye devam edecek
Koronavirüs nedeniyle işçi ve işverene verilen destekler ödenmeye devam edecek
Milyon dolarlık yatlar, Marmaris'e kargo gemisiyle geldi
Milyon dolarlık yatlar, Marmaris'e kargo gemisiyle geldi
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fatih Dönmez Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Merve Boluğur Demet Özdemir Engin Altan Düzyatan
Spor Caner Erkin Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Sel Adana Kozan Bursa
Şu an buradasınız: Kocaeli Ahlat'ta tanıtılıyor - Bitlis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 17:18:05. #1.14#
title