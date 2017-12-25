Kocaeli Afad'dan Afet Eğitimleri

Kocaeli AFAD İl Müdürlüğünce aralık ayının ilk 20 gününde bin 746 kişiye afet eğitimi verildi.



AFAD İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, aralık ayında 5 okul, 6 hastane, 6 işletme ile 1 sivil toplum kuruluşunda afet eğitimi verilerek tatbikatlar gerçekleştirildiği bildirildi.



Açıklamada, "Afete Hazır Türkiye Projesi" kapsamında bin 746 kişiye verilen eğitimlerde temel afet bilinci, arama kurtarma, yangın, ipler düğümler, sedye ile yaralı taşıma ve sivil savunma servisi konuları işlenerek, yangın ve tahliye tatbikatları gerçekleştirildiği yer aldı.



Eğitimlerin afet ve acil durum hazırlıkları kapsamında aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.