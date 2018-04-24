Kocaeli Abdulsamet'in Polis Olma Mutluluğu

Abdulsamet'in polis olma mutluluğu

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Apert sendromu hastası 14 yaşındaki Abdulsamet Gülcü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda polis olarak büyük mutluluk yaşadı.

Darıca'da evde eğitim alan Abdulsamet Gülcü'ye, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü sürpriz yaptı. Darıca Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan'ın talimatı ile Abdulsamet Gülcü'nün Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evine giden polisler, çocuğa polis kıyafetleri giydirerek, polis araçları eskortluğunda İstasyon Polis Merkezi'ne getirdi. Polisler tarafından çiçeklerle karşılanan Abdulsamet Gülcü, makama geçerek telsizle birimlere talimat verdi. Abdulsamet Gülcü'nün mutluluğu gözlerinden okunurken, hediyeler verildi.

Jale Gülcü oğlunun 'Arka Sokaklar' isimli diziyi çok sevdiğini, polislerin de 23 Nisan'da oğluna sürpriz yaptığını söyledi.